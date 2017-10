Na Strakonicku je 96 veřejných telefonních automatů

Strakonice - V souvislosti s nedávným poškozením veřejného telefonního automatu ve Strakonicích jsme se pokusili zjistit, jak vůbec jsou tyto přístroje využívané.

Telefonní budka. Ilustrační foto.Foto: David Taneček

Rostoucí trend v počtu veřejných telefonních automatů se zastavil na počátku tisíciletí, kdy s rozvojem mobilních telefonní sítě průběžně dochází ke snižování počtu telefonních automatů napříč celou Českou republikou. "Na začátku roku 2007 jich bylo v ČR zhruba 25 000. Za posledních deset let se počet veřejných telefonních automatů snížil zhruba na třetinu," říká Jitka Pajurková z tiskového oddělení společnosti O2.



Snižování jejich počtu je přitom přirozený proces. Stále více lidí dnes vlastní mobilní telefon, a proto spíše než volání z telefonní budky využívají mobilních technologií. Kromě rušení nevýdělečných automatů má na jejich celkovém úbytku podíl například i to, že dochází k výměně dvou telefonních automatů (jednoho na mince a jednoho na karty) za jeden, a to kombinovaný, který umožňuje obě varianty plateb.



Využití telefonních budek je závislé také na tom, kolik obyvatel spadá do „rajónu budky“. A to je samozřejmě nejvíce v největších městech. Nejvytíženější automaty jsou obecně v turisticky exponovaných oblastech a na nádražích.



Aktuálně je v České republice 7634 telefonních automatů. V rámci okresu Strakonice provozuje společnost O2 96 veřejných telefonních automatů. Tento údaj je 30.červnu 2017.