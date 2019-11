Každá žena, která má zájem být zdravější a žít šťastněji podle sebe, se může podle Jany Fabiánové přihlásit na sobotní kurz Krásně zdravá: Restart. Ten se koná ve Studiu Prostor od 10 do 18 h. „Úkolem semináře je pomoci ženám najít rovnováhu a pevnou půdu pod nohama, jak ve vztazích, tak i v péči o své zdraví, zkrátka napříč celým spektrem svého života,“ říká autorka.

Kniha vyšla začátkem roku s podtitulem Kompletní příručka pro vyrovnaný život a poradí se vztahy, cvičením, pH rovnováhou, péčí o pleť a poskytne veganské recepty. Jana Fabiánová všechno, co radí, také sama na sobě praktikuje. Začala s tím před patnácti lety a postupně objevovala další věci. „Postupem času jsem zjistila, že mé metody dlouhodobě fungují a také se mi posledních několik let často stává, že mě oslovují ženy s prosbou o radu, jak v oblasti výživy, zdraví, sportu, ale také co se týče mezilidských vztahů a životní cesty,“ vysvětluje dcera Nadi Urbánkové, proč titul napsala. Její teorie potvrdila i doktorka Marie Kyralová, které je autorkou předmluvy. Titul vznikal po tři roky v USA. „Většina žen tam i u nás řeší velmi podobné situace,“ myslí si Jana Fabiánová a dodává: „Cílem mé knížky je pomáhat ženám žít šťastný, naplňující život a být přitom zdravá a spokojená sama se sebou.“

Jana Fabiánová na sobě vše aplikuje a vidí benefity ve všech oblastech svého života. Je zdravá, nemá váhové výkyvy. „Naučila jsem se také vážit sama sebe, jsem víc ukotvená sama v sobě, naučila jsem se říkat ne,“ líčí žena, která umí navíc i číst mezilidské vztahy, a proto si vybírá správně, kým se obklopit. Ve 42 letech má stále pleť bez vrásek. „Krásu sice vnímám pouze jako druhotný efekt fyzického a psychického zdraví, ale co si budeme povídat, v showbyznisu na vzhledu záleží,“ dodává Jana Fabiánová.

Čeho bychom se měli podle Jany Fabiánové vyvarovat? „Lidé by si měli dát pozor na manipulátory a předcházet nevyváženým partnerstvím s nimi tím, že se naučíme rozpoznávat varovné signály,“ doporučuje. Jak být podle Jany Fabiánové pouze vytížená a ne zatížená? „Naučila jsem se říkat ne a plánovat tak, abych nemusela jet pořád až na dřeň. Všechno začíná v hlavě,“ říká s tím, že je třeba si nastavit limity.

V sobotu vás čeká celodenní zážitek. „V jeho rámci si projdeme všechna důležitá témata, která mě dovedla ke zlepšení celkového zdravotního stavu i ke šťastnějšímu životu,“ nastiňuje. Řeč bude i o důležitosti sledování pH potravin a problematice překyselení organismu, jak se zbavit závislosti na sladkém, ideálním cvičením v souvislosti s menstruačním cyklem, vědomém detoxu komunikace, správném pochopení pojmu sebevědomá žena aj. Na jejím semináři se mimo jiné dozvíte i jak proti stresu a jak relaxovat. Spolu s autorkou na semináři vystoupí psychoterapeut a kouč Jakub Formánek, jehož názory ladí s knihou. „Šlo mi i o to, aby na semináři byl laskavý a vlídný muž, který bude ženám pomáhat přemáhat bloky, které jim v minulosti možná způsobil nějaký jiný muž,“ přibližuje Jana Fabiánová. Vždyť její seminář má být i o respektu a rovnováze.