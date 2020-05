Měl znojemský zastupitel Jiří Kacetl právo zúčastnit se jednání bez roušky? Měl poslechnout výzvu starosty a nasadit si ji? Nebo dobře udělal, že si stál za svým?

Petr Škotko, váš člověk v Deníku. | Foto: Deník / Redakce

Jenže Jiří Kacetl nebrojil proti rouškám. Upozornil na skutečnost, že nikdo neví, kdo může v našem státě nošení roušek nařídit. Vláda či ministerstvo zdravotnictví? A je takové nařízení vůbec nutné? Beru to podle sebe – když vyrazím na nákup do marketu, použiji dezinfekci a vezmu si roušku. Když vyrazím na procházku do města a vím, že nepůjdu na úřad či na poštu, roušku si nechám v kapse nebo na krku.