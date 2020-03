Kam v Blatné vyrazit do přírody? Můžete třeba do blatenského parku.

Blatenští se mohou vydat na procházku například do zámeckého parku v Blatné. Nyní zdarma. | Foto: Deník / Klára Alešová

Jeho majitelé chtějí podpořit místní obyvatele v těžkých časech a rozhodli se, že vstup do parku bude po dobu trvání omezení volného pohybu, které souvisí s vývojem pandemie COVID-19, zdarma. Volný vstup lidí do zámeckého parku je možný ve všední dny od 8 do 16 hodin. Vstup do parku zdarma je možný pouze přes zámecké nádvoří. „I v parku se prosím respektujme a buďme k sobě ohleduplní. Nosme roušky a dodržujme dostatečné rozestupy. Přejme nám všem mnoho sil a pevné zdraví,“ dodávají majitelé zámku.