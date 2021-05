V několika jihočeských regionech už tato týdenní incidence spadla pod 100, což je ona kýžená hranice pro rozvolňování, kterou se řídí vláda. Ve středu to bylo na Strakonicku, tam ale ve čtvrtek znovu vyskočila na 112, pod stovkou je nyní na Táborsku (99) a nejlépe je na tom Jindřichohradecko (84). V kraji bylo za posledních sedm dnů potvrzeno 118, o den dříve to bylo 130 případů na 100 tisíc obyvatel. Aktuální pozitivních je zde 2 763 lidí. „To odpovídá stavu, jaký jsme evidovali vloni kolem desátého října,“ doplnila ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ve středu hygienici mezi 149 novými případy odhalili i tři importovaná onemocnění: dvakrát z Ukrajiny a jednou z Mexika.

Očkování: na řadě jsou Husákovy děti

Do fronty na vakcínu už se mohou registrovat také lidé starší 45 let, kategorie 40+ přijde na řadu nejpozději příští týden.

„Tyto dvě věkové kategorie jsou početně nejsilnější ročníky a v součtu tvoří asi 102 tisíc Jihočechů,“ připomněl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Aby se co nejvíc Jihočechů dostalo k očkování do letních dovolených, v tomto týdnu kraj znovu nabídne některým zaregistrovaným v OČKU v Českých Budějovicích možnost přeregistrovat se do Českého Krumlova. „Tam logicky vzhledem k menšímu počtu lidí v okrese máme pořád volnou kapacitu. Pokud Vám to nedělá problém, prosím využijte toho. Dostanete se tak k očkování o pár dní dřív a pomůžete k tomu, abychom naočkovali co nejvíce z vás do léta,“ uzavírá hejtman.