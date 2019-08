Již tradičně k ní patří například i výstava Květy Volyně. "Kromě pozdně kvetoucích lilií se mohou návštěvníci těšit také na další okrasné květiny, jako jsou mečíky, jiřiny, růže, fuchsie, sukulenty, bonsaje a podobně. Tradiční součástí výstavy budou obrazy malířů. Letos svá díla představí regionální krajináři Václav Mařík a Jan Čížek," uvedl Jiří Kovář z Volyně.

Výstavu mohou zájemci navštívit v Pošumavské tržnici a Malé galerii na náměstí. A to v sobotu 10. srpna od 10 do 19 hodin a v neděli 11. srpna od 9 do 17 hodin. Přijďte se podívat na krásné barevné kombinace květů a obrazů, které připravila zahrádkářská organizace pěstitelů lilií Martagon z Prahy ve spolupráci s Volyňskou kulturou letos už po osmnácté.