Necelé tři měsíce je v provozu téměř pětadvacetimetrová rozhledna na Svobodné hoře u Vodňan. Už nyní je jasné, že splnila svoji úlohu a táhne na Vodňansko turisty.

V infocentru ve Vodňanech už si lidé mohou pořídit i turistické známky, nálepky a vizitky s logem rozhledny Haniperk. (Foto: Archiv Informační centrum Vodňany) | Foto: Deník / Redakce

Pozoruje to i Jiřina Sedlaková, která má v blízkosti biokrámek. V týdnu, když je hezky, chodí na rozhlednu desítky lidí. Pokud se vydaří počasí o víkendu, jsou to i dvě nebo tři stovky návštěvníků, a to je stále ještě zima,“ říká Jiřina Sedlaková.