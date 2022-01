Ve čtvrtek 13. ledna začalo fungovat velkokapacitní odběrové centrum na českobudějovickém výstavišti, denně může odbavit až dva tisíce lidí při PCR stěrech, dominantní metodou se stalo vyšetření formou odběru ze slin. Testování ze slin je možné díky novému vybavení laboratoří i v jihočeských nemocnicích, ze slin testuje také společnost Elektrolyte, která provozuje značku Testování zdarma na odběrových místech v Táboře a Vimperku.

Na výstavišti zahájilo provoz nové odběrové centrum. Testuje se hlavně ze slin

Hromadné testování v pavilonu T2 na budějovickém výstavišti má být přípravou na hrozící nápor v souvislostí s nakažlivější mutací omikron. Jak zmínil hejtman Martin Kuba, testy v tomto zařízení mají sloužit hlavně dětem vracejícím se do škol a zaměstnancům kritické infrastruktury. „Chceme tak urychlit ověření výsledků antigenních testů, zároveň mít kapacity pro Jihočechy s příznaky, abychom věděli, jak je léčit, protože delta vyžaduje jiný přístup než omikron,“ shrnul.

Odběr zvládá každý sám

Testy ze slin jsou neinvazivní metodou a mají řadu výhod. „Odběr ze slin zvládne každý sám, ušetříme tak počet nasazených zdravotníků,“ dodal Martin Kuba s tím, že centrum má tímto způsobem fungovat asi dva měsíce.

Podle ředitele českobudějovické nemocnice Michala Šnorka je postup nebolestivý, jednoduchý, a navíc je pro příchozí připraveno instruktážní video i obrazový návod. „Zájemci o test se musí registrovat přes rezervační systém na určitý čas. Na místě je sedm registračních pracovišť a čtrnáct odběrových boxů,“ vyčíslil. Vzorek ve zkumavce se posléze odevzdává u výstupního pracoviště a výsledek je znám zpravidla do 24 hodin, provozní doba se bude přizpůsobovat aktuální situaci.

Zdroj: Youtube

V Táboře od pátku

Nemocnici Tábor se podařilo vybavit Oddělení lékařské mikrobiologie velkokapacitní linkou sloužící k detekci viru SARS-CoV-2. Nová moderní metoda přináší dle ředitele Ivo Houšky celou řadu benefitů. Prvním je navýšení kapacity vyšetřených vzorků až na 1500 za den. „Novinkou je také PCR detekce viru SARS-CoV-2 ze vzorku slin. Nová technologie využívá velice kvalitní reagencie výhradně od české firmy Diana Biotechnologies,“ uvedl s tím, že v současnosti je nová linka v pilotním režimu. Od pondělí 17. ledna nastane plný provoz.

Otevírací doba: Všední dny 8-17 h, víkendy 9-16 h.

Totožnou odběrovou metodu již delší dobu používají i soukromá testovací místa spadající pod společnost Elektrolyte. Její zástupce v našem regionu pod značkou Testování zdarma má dvě pracoviště v Táboře u Kauflandu a ve Vimperku za pizzerií Westlife.

Jak vysvětlil oblastní ředitel pro Jihočeský kraj a Vysočinu Vladislav Bulant, k odběru ze slin se mohou lidé dostavit na jejich 22 poboček v republice bez objednání. „Antigenní i PCR testy máme ze slin a bez registrace, to je pro zájemce opravdu výhoda,“ podotkl.

Člověk podle něj přijde a během dvou minut je odbavený. „Málokdy se stává, že by musel čekat. Máme otevřeno v dané hodiny a zájemce o test se nemusí vázat na objednaný čas,“ popsal výhody.

Počty odběrů mohou více než zdvojnásobit

Pomáhají tak veřejnému zdravotnickému systému vykrýt zvýšené poptávky, které v těchto dnech mohou hrozit. Denně aktuálně provádí 150 až 200 PCR testů ze slin. „Jsme schopní zvládnout v případě akutní potřeby i 500 odběrů,“ upozornil Vladislav Bulant s tím, že k vyhodnocování používají vlastní síť laboratoří.

Rychlost vyhodnocování je standardní jako všude, výsledek má člověk garantovaný do 48 hodin. „Daří se nám většinou, že ho mají už druhý den,“ dodal s tím, že ho lze i garantovat tzv. expresním příplatkem. Osobně považuje otevření velkokapacitního centra v krajské metropoli za dobrý krok. „Je to velké spádové město a jako prevence je to dobrý nápad. My se snažíme suplovat ve městech, kde nemají nemocnice úplná pokrytí,“ vysvětlil.

S kapacitami nejsou problémy ani u "šťouracích testů"

Milan Valenta, provozní ředitel Citylab provádějící stěry z nosohltanu informoval, že na testovacím místě v Milevsku jsou kapacity dostačující. "V podstatě máme tady na jihu Čech spíše úbytek poptávky. Není problém najít místo týž den odpoledne. V současnosti žádný nápor a zvýšený zájem o PCR odběry neevidujeme," sdělil s tím, že pro zájemce zahajuje v pondělí 17. ledna provoz také odběrové místo Citylab v Písku na Čelakovského ulici.

Daniela Jilečková, vedoucí laborantka mikrobiologického oddělení, Nemocnice Prachatice shrnula, že jejich objednávkový systém denně zvládne až 240 lidí, ale pohybuje se průměrně kolem sta odběrů z nosohltanu na PCR. "Pokud by se kapacita vyčerpala, jsme schopní ji navýšit. Dostupný termín za dva dny je dán tím, že objednávkový systém se uzavírá vždy v 11 hodin dopoledne na následující den, takto to máme zavedené od začátku. Vzorky u nás odebíráme pouze dopoledne, míst je dostatek. Nejsme přetížení, lidem to stačí, testování ze škol a firem domlouváme individuálně," popsala praxi.