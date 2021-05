Hygienici za část neděle a pondělí zaznamenali 41 případů SARS-CoV-2. Počet vyléčených stoupl o 595 na 92 262, přibyla 3 verifikovaná úmrtí a kumulativní počet zemřelých s COVID-19 je 1 747. Kumulativní počet diagnostikovaných je 96 957, počet aktuálně pozitivních poklesl o 557 vyléčených na 2 948, tedy na úroveň, jakou jsme měli naposledy před pěti měsíci.

Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 57 suspektních vzorků, potvrzeno bylo 41 případů, k nemocným přibylo 22 žen a 19 mužů, nejvíce na Prachaticku (12), Táborsku (9) a Strakonicku (8).

„V polovině dnešních případů došlo k přenosu kontaktem s pozitivní osobou v rodině nebo mezi sousedy, ve třech případech šlo o přenos na pracovišti, v jednom ve škole. Dnes se počet aktuálně pozitivních v kraji snížil o 557 uzdravených. Letos poprvé jsme se tak dostali pod třítisícovou hranici aktivních případů. V tuto chvíli je v kraji pozitivních 2 948 osob a to je stav, jaký jsme měli naposledy před pěti měsíci vloni 11. prosince,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Z 2 948 aktivních případů je jich evidováno 1 027 na Českobudějovicku, 403 na Táborsku, 360 na Písecku, 338 na Jindřichohradecku, 290 na Prachaticku, 263 na Strakonicku a 3617 na Českokrumlovsku. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v kraji dosud indikováno 244 189 PCR vyšetření, dnes jich přibylo 57. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 1 359 osob, v souvislosti s COVID-19 dnes byla hlášena tři úmrtí, celkem bylo verifikováno v průběhu pandemie 1 747 úmrtí,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v kraji pozitivních 50 282 žen a 46 675 mužů. Z 96 957 případů je 27 901 z Českobudějovicka, 15 895 z Táborska, 15 752 z Jindřichohradecka, 12 194 z Písecka, 10 523 ze Strakonicka, 7 832 z Českokrumlovska a 6 860 z Prachaticka. Mezi pozitivními bylo 9 948 dětí do 14 let, z toho 2 102 do čtyř, 3 619 od pěti do devíti a 4 227 od deseti do čtrnácti, 9 457 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 12 645 do kategorie 25 až 34 let, 16 357 do kategorie 35 až 44 let, 18 511 případů do kategorie 45 až 54 let a 13 855 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 16 184 nemocných patří do věkové skupiny 65+, z toho 9 068 případů je ve věkové skupině 65 – 74 let a 7 116 ve věkové skupině 75+.

V uplynulém týdnu bylo ve školách kraje provedeno 35 774 vyhledávacích testů a zachyceno bylo 11 osob. „Z toho bylo testováno 27 431 dětí a antigenní testy ukázaly 10 pozitivních, a 8 343 testů u dospělých ukázalo na 1 pozitivní osobu. Následné PCR testy potvrdily pozitivitu u 6 osob, z toho bylo 5 žáků základních škol a 1 pedagog,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková. Celkově bylo od 12. dubna do konce minulého týdne ve školách kraje provedeno 199 149 testů, z toho 145 942 testů dětí a 53 207 testů dospělých, ze kterých bylo vyhledávacím testem pozitivně testováno 73 dětí. Z nich PCR testy následně potvrdily 36 pozitivních dětí. Dále antigenní testy ukázaly pozitivitu u 38 pedagogů. Z nich bylo PCR testem potvrzeno 9 pozitivních. Celkově tedy v kraji testování ve školách odhalilo 45 pozitivních případů, tj. 0,02 % ze všech provedených testů.

KHS Jihočeského kraje