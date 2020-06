„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 64 suspektních vzorků. Tři byly pozitivní. Ve všech třech případech šlo o ženy z Prachaticka, které se infikovaly po kontaktu s již pozitivně testovanou osobou, zjištěnou ve středu v souvislosti s dalšími pozitivními případy po firemní akci na Olomoucku. Jeden kontakt je pracovní, další dva rodinné. Tři středeční a všechny čtvrteční případy spolu bezprostředně souvisejí a depistáž jasně směřuje na jednu hromadnou firemní akci na Olomoucku. Tento případ je ukázkou, jak lehce se onemocnění šíří v rodinách a pracovních kolektivech a nevylučuji, že v souvislosti s tímto ohniskem ještě další případy přibydou. Po týdnech nulových přírůstků jsme tento týden zaznamenali osm nových případů a pro mne je to důvod, abych po mnoha dnech klidu opět požádala naše spoluobčany o ohleduplnost a obezřetnost zvláště v místech zvýšeného výskytu. Ještě zdaleka nemáme vyhráno a měli bychom se podle toho chovat a nepodceňovat rizika, která jsou v některých moravských i českých regionech stále vysoká, “ apeluje ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 12 případů COVID-19 na jihu Čech je aktuálně evidováno pět na Prachaticku, tři na Strakonicku, dva na Písecku a po jednom na Českobudějovicku a Táborsku. Českokrumlovsko a Jindřichohradecko hlásí aktuální nulu. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy i přes nárůst nových případů v posledních dnech nadále udržují s 30,89 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině) pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19, s vysokým podílem uzdravených a minimálním počtem aktivních případů.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 17 772 osob. V povinné karanténě se ke čtvrteční 18. hodině nacházelo 39 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu ve čtvrtek zvýšil o 26 na celkových 4 181,“ konstatovala epidemioložka KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnicích s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích SYNLAB v ulici U tří lvů. Informace k vyšetření PCR k průkazu viru SARS CoV-2 získají samoplátci v Českých Budějovicích také v laboratořích NEXTCLINICS na telefonním čísle 734 646 654.

Počty nemocných v okresech

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 112 žen a 87 mužů. Z celkových 199 dosud potvrzených případů je 43 z Českobudějovicka, 42 z Prachaticka, 40 ze Strakonicka, 23 z Českokrumlovska, 20 z Táborska, 18 z Jindřichohradecka a 13 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně deset dětí ve věku do 14 let. Dvacet nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, devětatřicet v kategorii od 25 až 34 let, devětadvacet v kategorii od 35 do 44 let, jednatřicet v kategorii od 45 do 54 let a jednatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 39 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.