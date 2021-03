Od úterního večera do středy přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 1749 suspektních vzorků a 12 vzorků od samoplátců, to je po úterních 1662 vzorcích opět velmi vysoký počet. Z výsledků provedených testů potvrdily ke středeční 18. hodině celkem 1073 pozitivních případů, to je o 249 více než ve středu před týdnem. K nemocným přibylo 536 žen a 537 mužů. Nejvíce nových případů přibylo v posledních hodinách na Českobudějovicku (303), Jindřichohradecku (286), Táborsku (182) a Písecku (141), dále na Českokrumlovsku (69), Prachaticku (66) a Strakonicku (26).

„Ve dvou stech osmdesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v pětaosmdesáti šlo o přenos na pracovišti. Šestnáct případů se týkalo škol, jedenáct zdravotnických zařízení a čtyři klientů či zaměstnanců sociálních služeb. Dvě osoby se infikovaly na Ukrajině. U dalších případů nebylo možné do dnešního podvečera zdroj nákazy identifikovat. Je potěšitelné, že v posledních dnech díky vakcinaci viditelně ubývá přenosů v zařízeních sociálních služeb. Je ale třeba si stále připomínat, že v našem kraji společně se sousedními Plzeňským a Středočeským krajem momentálně cirkuluje a v příštích dnech ještě cirkulovat bude vlna výrazně zvýšeného výskytu s vysokým rizikem přenosu. Teď je opravdu potřeba ještě zatnout zuby, vydržet to a být maximálně opatrný na sebe a ohleduplný k druhým,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová

Z 13 164 aktivních případů je jich evidováno 2 832 na Českobudějovicku, 2 578 na Jindřichohradecku, 2241 na Táborsku, 2 157 na Písecku, 1 661 na Strakonicku, 958 na Českokrumlovsku a 737 na Prachaticku. Celkem 1 269 nemocných v souvislosti s koronavirem od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 206 304 PCR vyšetření, jen za včerejší podvečer a dnešek do bylo 1749 suspektních případů, což je zřejmě letošní rekord. V povinné karanténě se k dnešku nacházelo 4 972 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o dvanáct na celkových 13 786,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve středu večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 41 374 žen a 37 821 mužů. Z celkových 79 195 dosud potvrzených případů je 22 249 z Českobudějovicka, 13 074 z Táborska, 13 019 z Jindřichohradecka, 10 266 z Písecka, 8 879 ze Strakonicka, 6 126 z Českokrumlovska a 5 582 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo kumulativně 7 621 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 528 ve věku do čtyř a 2 821 od pěti do devíti let, a dále 3272 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 7678 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 3 538 do kategorie 15 – 19 let a 4 095 do kategorie 20 – 24 let. Dalších 10 330 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 13 479 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 15 295 případů, do kategorie 45 až 54 let a 11 311 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 13 526 pozitivních patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho je 6 184 seniorů starších 75 let.

KHS Jihočeského kraje