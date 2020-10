Za uplynulých 24 hodin se z nákazy SARS-CoV-2 uzdravilo 34 nemocných. Kraj přesto zůstává na semaforu zelený. Kumulativní počet nemocných se k čtvrteční 18. hodině v kraji zvýšil na 2 694. Vyléčených je nyní v kraji 1 362 a aktuálně pozitivních 1 311 osob. Od vypuknutí pandemie zemřelo v kraji v souvislosti s koronavirem 21 lidí.

Od středy do čtvrtka přijaly podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové laboratoře k vyšetření v regionu 720 suspektních vzorků a 68 od samoplátců. K nemocným přibylo osmdesát žen a devětapadesát mužů. Nejvíce nových případů je na Českobudějovicku (63) a Písecku (20).

„V jednatřiceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou ve škole, ve dvaatřiceti v rodině, v osmnácti na pracovišti a osm nových případů se týkalo zdravotníků. Obdrželi jsme výsledky hromadného vyšetření klientů a zaměstnanců Domova důchodců Dobrá Voda, které prokázaly onemocnění v souhrnu celkem u jedenadvaceti klientů a šesti zaměstnanců. Tři osoby se infikovaly na sportovních akcích, šest na kulturních akcích v kraji a tři v Praze. Tři případy měly původ na Ukrajině a jeden ve Francii. V dalších případech zdroj nákazy stále zjišťujeme,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Školy v kraji se zavírat nebudou

Od pondělí budou v České republice celoplošně platit vládní opatření omezující mimo jiné kulturní představení, sportovní a společenské akce, církevní obřady, režim zařízení stravovacích služeb i provoz škol. Režimu jihočeských škol se ale dotknou jen minimálně. Jihočeský kraj je totiž na semaforu společně s Olomouckým, Libereckým a Královéhradeckým krajem v zelené zóně, na kterou se vztahují mírnější opatření.

„Jihočeský kraj má jako jeden z mála zelenou barvu, což je pro nás dobrá zpráva a z toho vycházejí i opatření, která ve čtvrtek KHS Jihočeského kraje jako místně i věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví pro Jihočeský kraj v souvislosti s provozem škol vydala. Tato opatření vstoupí v platnost v pondělí 5. října. Dotknou se všech typů škol v kraji tak, že součástí vzdělávání nebude s výjimkou prvních stupňů základních škol zpěv a sportovní činnost. Opatření jsme dnes zveřejnili na úřední desce a je k dispozici na naší webové stránce www.khscb.cz. K dnešnímu odpoledni bylo v kraji zasaženo celkem 91 škol, výrazně nejvíce v okresech České Budějovice (32 škol) a Tábor (24 škol), což koresponduje i s celkovým výskytem, který je za posledních sedm dní z jihočeských okresů nejvyšší právě na Táborsku,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Ostatní vládní opatření od pondělka platí na území kraje v plném rozsahu, provoz středních, vyšších a vysokých škol, základních uměleckých a jazykových škol a středisek volného času na jihu Čech je zatím díky zelené zóně na semaforu omezen jen výše uvedeným způsobem.

Jak vzniká semafor

„Epidemiologický vývoj v daném kraji se hodnotí za uplynulý týden každou středu a poté zveřejní Ministerstvo zdravotnictví aktuální barvu pro jednotlivé regiony. To znamená, že další změna může pro náš kraj nastat ve středu 7. října. Pro výsledné hodnocení se posuzuje především počet nových onemocnění COVID-19 za uplynulý týden, počet případů s nezjištěným zdrojem onemocnění a některá demografická kritéria. Nám se stále daří úspěšně depistovat, takže máme vysoký záchyt zdrojů. V této souvislosti je pro nás velmi důležitá pomoc zaměstnanců jihočeského krajského úřadu a pomoc armády v rámci chytré karantény při takzvaných třetích hovorech kontaktům. Já všem, kteří nám nezištně pomáhají, za svoje kolegy z KHS moc děkuji a věřím, že i díky jejich pomoci se nám podaří zelenou udržet co možná nejdéle,“ říká ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Covid v okresech

Ze stávajících 1 311 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 610 na Českobudějovicku, 138 na Písecku, 134 na Táborsku, 115 na Strakonicku, 114 na Jindřichohradecku, 109 na Prachaticku a 91 na Českokrumlovsku. Jednadvacet nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 45 509 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 470 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve čtvrtek zvýšil o 68 na celkových 7 534,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na testy

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů a v českobudějovické Vrbenské ulici v areálu PCO. Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab testuje také v Českém Krumlově. Nemocnice České Budějovice testuje na dvou místech. Pro pěší je určeno odběrové místo před hlavním vstupem do nemocnice a pro automobily v areálu letiště v Plané. Na obě místa je nutné se předem objednat, v provozu jsou ve všední dny vždy od 9 do 14 hodin. Objednávkový systém je dostupný na https://www.nemcb.cz/. Celkem je nyní v regionu 13 odběrných míst.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 1 308 žen a 1 386 mužů. Z celkových 2 694 dosud potvrzených případů je 908 z Českobudějovicka, 567 z Táborska, 302 z Písecka, 276 ze Strakonicka, 241 z Prachaticka, 205 z Českokrumlovska a 195 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 260 dětí ve věku do 14 let. 633 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 365 do kategorie 25 až 34 let, 430 do kategorie 35 až 44 let, 432 do kategorie 45 až 54 let a 294 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 280 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.