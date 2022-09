Na Šumavě a v jejím širším okolí se budou podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu objevovat přeháňky, bouřky a déšť. Lokálně a krátkodobě vydatné s úhrny mohou být i nad 30 mm během několika hodin. Za dané období tak může lokálně napršet i kolem 40 mm. Pokud by se vyskytly kroupy, pak spíše malé, do 1 cm, a případné nárazy větru do 15 m/s. Výstrahy se týkají jihu Čech od Šumavy přes Krumlovsko až po Jindřichohradecku.