Strakonice – Častá otázka posledních dnů: Pršelo dost na to, aby rostly houby?

Strakonický houbař Jan Malířský k tomu říká: „Ve čtvrtek 5. září jsem se zašel podívat do lesa, co udělaly víkendové deště s houbami v lesích poblíž Strakonic. Na hříbky smrkové si musíme počkat tak do půlky příštího týdne. V současné době lze viděl holubinky trávozelené, hřiby kováře, hřiby žlutomasé a kdo má svá místa na lišky obecné, tak i ty. Z toulky za houbami přikládám pár obrázků včetně obřích pýchavek na chalupě na zahradě, kam jsem se týden nedostal.“