Policisté uvedli, že autobus jedoucí ve směru na Písek přejel do protisměru a havaroval do stoky na silnici mezi Pištínem a Sedlecem. V autobuse cestovalo několik pasažérů, nikdo z nich se nezranil - řidič při nehodě utrpěl lehké zranění.

Řidiči by při projíždění místem nehody měli dávat zvýšený pozor, a to nejméně do 11 hodin dopoledne.