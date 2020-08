Na Hajskou do konce roku neprojedete

Lidé, mířící do strakonické místní části Hajská, musejí až do konce roku počítat s objížďkou přes Modlešovice. „Začala rekonstrukce komunikace, ve které město investuje pět milionů korun zhotovení nových chodníků, vodovodu, veřejného osvětlení, autobusových zálivů a přístřešků, popřípadě do dalších objektů vyvolaných stavbou,“ řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. Jedná se o úpravy v rámci plánovaného vzniku průmyslové zóny Hajská.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Milan Holakovský