I proto, že má ke krajskému městu vztah, umístil festival právě sem. „Je to mé rodné město, a tak se svým způsobem vracím domů. Mám to v Budějcích moc rád. Byla to jasná volba,“ přiznává. Důvodů, proč festival vůbec založil bylo prý hned několik. „Za prvé si myslím, že hlavní město Jihočeského kraje by mělo mít podobný druh velkého festivalu. Dalším důvodem byla naše kandidatura na Evropské město kultury 2028, kterou festival i já podporujeme. A v neposlední řadě bych rád nabídl posluchačům do dalších let opravdu světovou interpretační špičku, která se objeví nejen ve městě, ale i celém kraji,“ uvádí umělec.