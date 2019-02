Pouť, jarmark a maliny. Jak se tyto věci dají spojit? Přeci do Malinových slavností!

Malenice – Velmi příjemné dopoledne připravili maleničtí u místní Fary v neděli 31. července. Konal se zde první ročník Malinových slavností, a jak už název napovídá, vše se točilo kolem malin.



Akci nám za faru přiblížila Lucie Pechoušková: „Pořádáme zde první ročník, vlastně je to takový první pokus. Nevíme kolik se dostaví lidí. Proto jsme také nezvali moc stánkařů, je jich zde asi patnáct. Všichni jsou to místní obyvatelé, či z blízkého okolí, kteří jsou ochotní pomoci a bez nároku na honorář si sem přijít zkusit prodat něco ze své tvorby. Malinové slavnosti proto, že Malenice mají ve svém znaku maliny. Původní plán byl, že vysadíme malinovou zahrádku a následně budeme prodávat výrobky, právě z těchto malin, což jsme bohužel nestihli, ale nebojte se, v plánu to zůstává," slibuje Lucie Pechoušková.



Návštěvníci mohli ochutnat koláče, zákusky i jiné dezerty z malin, samozřejmostí byly horké maliny, zmrzlina či malinovka a různé likéry. Organizátoři nic nepodcenili a tak kdo neměl chuť na malinové pití mohl zajít ke stánku Pivovaru Prachatice, který vyrábí pivo již od roku 1379.



Kromě jídla a pití zde byly k vidění výrobky tkané z vlny, dekorační květiny, ručně vyráběná mýdla či perníčky.



I o děti bylo postaráno. Kdo měl zájem, mohl si domalovat dřevěný rámeček na fotografie, záložku do knihy nebo sádrový odlitek. V místní faře byla možnost zahrát si některou z deskových her, či se na chvíli stát badatelem v interaktivní hře Farářova komnata. Nejvíce ovšem děti zajímalo dětské hřiště za farou a možnost povozit se na koních.



Dospělí se mohli kochat výstavou Lufťáci maleničtí, či v Síni slávy zavzpomínat na osobnosti spojené s obcí. Venku pak atmosféru dokreslovala kapela Šumaváci, kterou lidé se zájmem poslouchali.



Malinové slavnosti se konali na termín poutě v Malenicích. Místostarostka Iveta Frková vysvětlila důvod, proč zrovna na pouť: „Když jsme akci plánovali, báli jsme se, aby přišli vůbec nějací lidé. A na pouť sem jezdí za místními široké příbuzenstvo. Druhým důvodem bylo i to, že pouť je zde v Malenicích poměrně strohá a nic se tu neděje. Zatím jsme nadšení a příjemně překvapení. Přišlo opravdu velké množství lidí a za náš stánek s dezerty mohu říci, že hodně malinových pochoutek je již pryč," prozrazuje Iveta Frková.



Jak se na závěr pořadatelé zmínili, příští rok by rádi malinové slavnosti uspořádali znovu a založili tak novou tradici.



Místní malenická fara slouží jako turistické informační centrum. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout výstavy, zahrát si deskové hry, či se vydat vyhledat kroniky do Farářovy komnaty.