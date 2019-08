Představení v režii Petra Záleského již strakonické publikum zná, atraktivní ale bude prostředí jediného pivovaru, který patří městu. Hrát se zde bude ku příležitosti 370.výročí od založení pivovaru. „Na našem dvoře pořádáme každý rok pivovarskou pouť. Jsem rád, že u nás můžeme přivítat další ze žánrů živého umění, kterým je divadlo. Sehrají ho samozřejmě strakoničtí ochotníci. Doufáme, že pivovarské kulisy budou vhodné a hra se tak bude líbit i těm, kteří už jí viděli jinde,“ zve na představení ředitel pivovaru Dušan Krankus s tím, že vstupné bude zdarma. „Doufáme, že přijde co nejvíce diváků a při prvotřídní zábavě si pochutnají i na našem pivu,“ doplňuje sládek strakonického pivovaru Vlastimil Matej.

Děj komedie je zasazený do Itálie 18. století, kde kdesi v zapadlém koutě vedle sebe žijí dva vojáci Marcello a Giacomo. „Jsou to důstojníci a šlechtici. Jak jim velí rodová příslušnost a tradice, měli by být odvěkými nepřáteli. Není tak úplně pravda. Bezesporu to jsou soupeři, kteří mají své principy, svá stanoviska, ješitnost a pýchu, ale zároveň je to jejich soužití a střetávání sbližuje. Přitom tady vůbec nejde o řešení velkých otázek války a míru,“ píše se v divadelním programu. Ve hře se vedle režiséra představí strakoničtí ochotníci Jan Tříska, Pavla Maradová, Tereza Nikodémová a Jan Chytil.

Začátek je v 19.30 hodin.

Pavel Pechoušek