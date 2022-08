Stavbu úseku dlouhého 32 kilometrů, který je veden většinou poblíž současné silnice I/4, od loňského roku řídí sdružení Via Salis. Podle Daniely Pedret, tiskové mluvčí Via Salis, je už nyní u Milína silnice I/4 zúžena. Při odstřelech, které ale mají být jen menšího rázu, se počítá v srpnu s uzavřením hlavního tahu Praha – Písek vždy zhruba na dobu půl hodiny a vedením objížďky přes Milín. Zatím není přesně známé, kdy by k dopravním omezením mělo dojít, ale podle Daniely Pedret v nejbližších dnech ještě nejsou v plánu. Uvedla to pro Deník v pátek 12. srpna 2022. Podle situace na stavbě mohou být přesunuty i na pozdější termín, než je srpen.

Ohled na občany i řidiče

Odstřely mají vytvořit dostatečný prostor pro budoucí dálnici. Plánují se s maximálním ohledem na místní občany a řidiče. Proto bude použita speciální skandinávská metoda, která výrazně sníží hluk, prašnost i otřesy.

Na trase se také objevila speciální souprava pro vrtání pilot budoucích mostních objektů. Vrtací práce probíhají zároveň na třech mostech. Práce pokračují i na budování objízdných komunikací. První z nich by měly být zprovozněny již v druhé polovině srpna

Práce začaly vloni v létě a vznikající dálnici navštívil nedávno ministr dopravy Martin Kupka. Mimo jiné uvedl, že letos se má zvládnout více než 20 procent celkového objemu prací.

Stavba D4 je referenčním projektem při rozhodování o využití spolupráce soukromého a veřejného sektoru formou PPP, to znamená, že soukromník staví ve vlastní režii a stát postupně bude komunikaci splácet a bude si ji po určitý čas jen pronajímat. Martin Kupka zmínil, že při napjatém stavu veřejných financí je forma PPP spolupráce použitelná například pro výstavbu IV. železničního koridoru a jiných infrastrukturních projektů.

Investice PPP zahrnuje na D4 dostavbu zcela nových 32 km dálnice z Příbrami do Písku a modernizaci dalších 16 kilometrů již zprovozněných navazujících úseků. Stavba bude podle smlouvy hotova v prosinci 2024 a dalších 24 let bude konsorcium Via Salis dálnici provozovat. Zhotovitelem stavby je na základě smlouvy s Via Salis společnost DIVia stavební, člen skupiny EUROVIA CS.