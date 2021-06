V červenci mělo být muzeum otevřeno po tříleté rekonstrukci a dokonce byste to asi stihli i s ohledem na koronavirus. Ale jak jste řekla, neotevřete. Z jakého důvodu?

Ivana Říhová: Na červenec bylo plánováno otevření nových expozic na strakonickém hradě. Bohužel, jejich otevření musí být posunuto, a to ze dvou důvodů. Prvním je celosvětová pandemie Covid - 19, která se dotkla i našeho projektu. Stavební práce v hodnotě cca 78 milionů korun byly sice řádně dokončeny a předány k loňskému 31. prosinci, ale na ně navazující interiérové práce (výroba vitrín a veškerého mobiliáře) jsou důsledku karantény vybrané firmy o čtyři měsíce zpožděny. Teprve po jejich ukončení může dojít k celoplošným grafickým polepům a vlastní instalaci předmětů. Závěr bude představovat interiérové osvětlení a nastavení jednotlivých svítidel. Druhým důvodem posunu otevření je opakování výběrového řízení na audio video techniku, které bude v expozicích opravdu hodně. Znovu vyhlášeno bylo radou kraje 3. června.

Jak vznikla chyba, kvůli které se opakuje výběrové řízení? Bude za ni někdo zodpovídat?

Opakování výběrových řízení či jejich rušení není v plnění závazků vyplývajících ze směrnic a kontroly IROP nic mimořádného. Otevřená výběrová řízení jsou velmi složitá a často se stane, že stačí pouze jediné slovo či věta ve specifikaci soutěženého předmětu, a už se to kontrolnímu orgánu nelíbí a doporučuje výběrová řízení opakovat. Je to samozřejmě lepší postup než čekat, že v době, kdy již nejde situaci napravit a výběrové řízení se realizuje, kontrolní orgán může krátit dotaci až o 25 procent z celkové soutěžené částky. Takový byl i náš případ. Výběrové řízení bylo znovu vypsáno, položky k pokladnímu systému jsou seznamu vyjmuty a budou hrazeny z provozního rozpočtu muzea. Výběrové řízení vypisuje náš zřizovatel, muzeum dodává podklady. Vzhledem k zákonným podmínkám pro výběrová řízení a nadcházejícím prázdninám dojde k zahájení realizace zakázky až v září. Na zapojení všech přístrojů a řídících systémů potřebuje vítězná firma čtyři až pět měsíců. Bohužel, kvůli pandemii a částečnému přesunu školní výuky i práce do domácího prostředí je na trhu její velký nedostatek. I s tím se musí při stanovování délky realizace počítat.

Lze mluvit o finanční ztrátě? Kdybyste mohli otevřít, jistě by byl zájem ze strany veřejnosti velký.

I kdybychom výběrové řízení neopakovali, tak bychom termín otevření posouvali v důsledku dvou karantén firmy dodávající mobiliář na konec října. Abychom ale uspokojili především domácí návštěvníky počítáme, že od října otevřeme alespoň kapitulní síň, edukační sál a víceúčelový sál pro jednorázové akce.

Prakticky budete zavřeni ještě rok, protože turistická a muzejní sezona startuje 1. dubna. Nebo máte jiné možnosti?

Termín 1. dubna je sice všeobecně vžitý termín pro zahájení turistické sezóny (platí zejména pro státem vlastněné hrady a zámky), ale organizace zřizované kraji si mohou termín upravit. My vzhledem k vytápění všech hradních prostor můžeme a také některé části expozic i budeme mít otevřené celoročně. Přesný termín otevření po novém roce bude upřesněn po realizaci výběrového řízení na audio video techniku, kde bude stanoven i termín plnění zakázky.