Historie do škol i nové motorky a fotokoutek. Strakonické muzeum slaví 130 let

Strakonické muzeum slaví 130 let. Pro návštěvníky si připravilo nejen mnoho zajímavých programů, nových exponátů a zážitků, ale rozhodlo se přinést kus historie k dětem do škol. Pořídilo si na to speciální vybavení, které je největší novinkou letošní sezony.

Strakonické muzeum představilo nové exponáty. | Foto: Deník/Klára Alešová