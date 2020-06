Bylo evidentní, že ptačí miminka v hnízdě bez rodičů nedokáží přežít. Mladá poštolka pravděpodobně do něčeho narazila, byla velmi krotká, a i když se jí podařilo protáhnout otvorem v kleci, zůstala na ní sedět a ani se nehnula. Vůbec neprotestovala, když ji strážník do klece znovu umísťoval.

Do Makova dorazili strážníci v momentě, kdy tu zrovna začínala exkurze pro žáky písecké ZŠ Svobodná. A tak měly děti bonusové vyprávění ošetřovatelky Jiřiny Račanové o právě přivezených mláďatech. Ptačí miminka se budou dokrmovat speciálně připravenou kašovitou směsí.

Odvoz celého hnízda a mláděte poštolky byl tentokrát na místě. Ale ne vždy je nutné ptáčata do záchranné stanice odvážet. Někdy není pomoc v dobré víře dobrá. Proto přinášíme několik poznatků ze záchranných stanic, jak se zachovat, než přivoláme městskou policii nebo hasiče.

Například mláďata kosů, drozdů či sýkor se učí létat mimo hnízdo. Posedávají a poskakují po zemi, takže laikovi se může zdát, že mají problém. Rodiče ale tato mláďata na zemi pravidelně krmí.

Ptáče, které potřebuje pomoc, se pozná podle toho, že ještě není opeřené, sedí na zemi a píská. Nálezce se v takovém případě může porozhlédnout, jestli je někde v místě nálezu vidět hnízdo a mládě do něj vložit. Nemusí se přitom bát, že o něj rodiče po kontaktu s člověkem ztratí zájem. Ptáci nemají dobrý čich. V takovýchto situacích není nutné volat městskou policii.

Naopak, jsou-li u zvířete viditelná, třeba krvavá, zranění, pomoc odborníků je nezbytná. A ještě jedna rada pro orientaci – někdy má pták otřes mozku po střetu s tvrdou překážkou. Projevuje se to tak, že padá ke straně, stáčí hlavu a může mít křeče.

Strakonická městská policie vozí poraněná zvířata do Makova od konce devadesátých let. Ve většině případů oznámí nález zraněného zvířete sami lidé na linku 156. Vloni putovalo ze Strakonic do Makova 36 zvířecích marodů. Letos už to je téměř dvacet výjezdů.

Jaroslava Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice