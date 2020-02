Poblíž železniční zastávky nedaleko Radošovic na Strakonicku srazil vlak člověka. K takovému případu byli v pondělí 10. února před 23 hodinou přivoláni policisté.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Pokorný

Po příjezdu na místo zjistili, že do kolejiště vstoupil opilý muž, který si zde lehl. Když k místu přijížděl strojvedoucí osobního vlaku, který jel ve směru Strakonice – Vimperk, všiml ležící osoby v kolejišti. „Vlak zbrzdil co šlo, ale zastavit se ho nepodařilo. V malé rychlosti do ležícího muže narazil,“ uvedla k případu tisková mluvčí policie Jaromíra Nováková s tím, že muž, který po nárazu zůstal ležet pod vlakem, vyvázl bez vážných následků. Po těle měl znatelné odřeniny a šrámy. Byl zjevně opilý, agresivní, odmítal komunikaci se záchranáři a policisty, a proto byl za asistence policie převezen RZS do nemocnice na ošetření. Dechová zkouška ukázala 2,05 promile alkoholu v dechu. Po ošetření byl muž z nemocnice propuštěn do domácího léčení.