Děti to s dospělými mnohdy nemívají jednoduché. Obzvlášť, když se jim rodina rozpadla a maminka s tatínkem trpí fobií z komunikování. Tak nějak vyzníval i případ z nedělního odpoledne 7. května.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Louda

Na služebnu MP Strakonice zavolal muž, že si zrovinka od své bývalé přítelkyně převzal syna, jsou na vlakovém nádraží a že ex přítelkyně přibalila na cestu králíčka. Nikoliv na smetaně, ale živého. A on že ho nechce. Stálista zkusil sílu kamerového bodu, a ten nezklamal. Viděl, jak tatík odvádí synka na vlak a krabici s bílým králíkem nechává položenou před vchodem do budovy vlakového nádraží.

Tatínek však úplně takový nelida nebyl. Poskytl strážníkům telefonní číslo na svou ex. Než se na nádraží hlídka přesunula, kamera nabídla veliteli směny druhé dějství. Ke krabici s ušákem přišly dvě ženy a odnášely ji. „Hlídka dámy zastavila u semaforu na křižovatce. Jaké bylo vysvětlení? Maminka přivezla králíka synovi až z Ostravy, tatínek toto něžné stvoření – rozuměj králíka – odmítl přijmout jako spolucestovatele,“ řekla tisková mluvčí MP Strakonice Jaroslava Krejčová.

Ženy se tudíž důvtipně rozhodly, že tam krabici se zvířátkem jakoby ponechají a to že muže zcela jistě obměkčí. Jak patrno z úvodu, neobměkčilo. S bílým Bobkem (nebo Bobem) to skončilo dobře jako ve Večerníčku. Na nádraží nezůstal.

Setkání se zvířátky ale bylo vícero. Například v dubnu jeli strážníci do Dukelské ulice prověřit, jak jsou na tom tři mláďata zajíčků. Po konzultaci se Záchrannou stanicí živočichů v Makově byli malí ušáci ponecháni na místě.

Naopak v Makově našlo dočasný domov mládě straky, které se tisklo na kmen stromu v ulici Stavbařů.