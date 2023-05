Na služebnu MP Strakonice zavolal muž, že si zrovinka od své bývalé přítelkyně převzal syna, jsou na vlakovém nádraží a že ex přítelkyně přibalila na cestu králíčka. Nikoliv na smetaně, ale živého. A on že ho nechce. Stálista zkusil sílu kamerového bodu, a ten nezklamal. Viděl, jak tatík odvádí synka na vlak a krabici s bílým králíkem nechává položenou před vchodem do budovy vlakového nádraží.