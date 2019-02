Strakonice – Jméno Václav Kollros (45) je známo sportovním příznivcům a hlavně pak fanouškům házené.

Václav Kollros | Foto: Jan Škrle

Bývalý dlouholetý gólman strakonických mužů aktuálně působí u prvoligového týmu jako asistent trenéra, na starosti má brankáře. Kromě házené jsou další jeho velkou vášní ryby.

S kamarády s pruty u vody, to je pro něj skvělý relax. Není typem, aby u vody vyhledával vyloženě samotu. „To vydržím tak jeden den, spíš je to o partě kamarádů. To preferuji. Jezdíme na Lipno, do Kovářova, kde si to v Kovářovské zátoce užíváme," vylíčil Václav Kollros.

K rybaření se dostal před dvaceti lety a přivedl ho k němu strýc. „Trávil jsem s ním dovolenou na Lipně, kde rybařil. A říkal, abych si udělal povolenku. Přemlouval mě, až se mu to za několik let podařilo," vzpomínal.

Kromě klasického rybaření se Václav Kollros věnuje i muškaření. „To je kouzelné, rád chytám dravé ryby. Muškaření je aktivní rybaření, a to je na tom super. Být stále na jednom místě a jen pozorovat splávek, to bych dlouho nevydržel," upřesnil.

Ze svých úlovků si nejvíce cení candáta, který měřil 89 centimetrů a vážil 6,14 kilogramu. Toho chytil před pěti lety. Jak jinak než na Lipně. „Candát dorůstá tak metru, je to top ryba. Toho si cením nejvíce." Z dalších kousků, které mu utkvěly v paměti, zmínil 102 centimetrů dlouhého sumce a 95 centimetrů velkou štiku.

Rodina Václava Kollrose ryby miluje. „Když chytím mírového candáta, nechám si ho, stejně tak kapra do 50 centimetrů," zmínil se a ještě dodal: „Rybaření je hodně náročné na čas a vyžaduje velkou toleranci rodiny. A té se mi dostává, čehož si cením."

A rybářský sen – má Václav Kollros nějaký? „Rád bych se podíval do Švédska na řeku a zamuškařil si tam," řekl na závěr.