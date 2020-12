Ze Soběslavi s partou nadšenců dorazil Petr Sluka. Na sraz přijel už po sedmé. „Jezdíme sem pravidelně každý rok. Letos jsme tu ve čtyřech. Přemýšleli jsme, jestli je to vůbec vhodné v této době…nakonec jsme dorazili. Není tu tolik motorkářů jako v předchozích letech," popsal.

Počasí srazu přálo. „Celkem to jde, čekali jsme tedy než přestane pršet,“ řekl muž, který přijel na BMW 1200. „Letos je to decentní akce,“ dodal s úsměvem. Nejdále se motorkář vydal do Estonska.