Sobota 25. března bude patři burácení. Motoklub Motobobři Strakonice opět zahajuje sezonu. „Jak jinak, než s pinckem,“ říká šéf klubu Láďa Hrdlička.

Motobobři Strakonice. | Foto: Deník/Petr Škotko

Na začátku sezony vykopání pincka, na konci jeho zakopání. Co je to za symboliku?

Očištěná kostra malé motorky, kterou všichni znají jako pincka, je vždy na konci sezony pohřbena do pomyslného hrobu, kde čeká na oživení. Na jaře ji zase vykopeme a zahajujeme sezonu. Je to jako když vodáci odemykají nebo zamykají řeku.

Vy u toho máte i obřad s maskami na obličejích.

Jsme přece Motobobři, ne? Musí u toho být trochu show (smích).

Jak je to stará tradice?

Už 18 let, tenkrát to bylo v Habeši a bylo nás tehdy osm. Nikdo netušil, kam až se to rozroste. Ale máme z toho radost.

To mě vede k otázce, kolik jezdí nyní účastníků?

Rok od roku se počet zvyšoval a nyní tak kolem tisícovky. Udělali jsme teď mezi členy tipovačku a devadesát procent lidí si myslí, že přijede 1000 a více motorkářů. Kdo se trefí nejblíž, dostane cenu.

Jaký bude program?

Trochu jiný, než obvykle. První motorky začnou najíždět na benzinku Robin Oil ve Strakonicích tak kolem poledne, start bude ve 13 hodin. Nepojedeme už ale na letiště v Tchořovicích, kde býval doprovodný program, protože kaskadéři už jsou docela drahá sranda. Takže pojedeme do Katovic na Podskalí udělat obřad, bude následovat vyjížďka do okolí a návrat do Katovic na program v kulturním domě.

Vždy jsme byli známí tím, že jste nevybírali vstupné nebo startovné. Platí to stále?

Ano, to platí stále.

- Motoklub Motobobři Strakonice byl oficiálně založen 19. března 2005. Šest let se obřad zakopávání (funus) či vykopávání pincka konal v Dražejově Pod Košatou lípou, od té doby v Katovicích na kluzišti.

- V roce 2017 zorganizovali Motobobři sbírku pro malého Martina z Litochovic, jehož matka zahynula při tragické nehodě u obce Přechovice na Volyňsku.