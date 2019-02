České Budějovice – Ač loni Dlouhý most v Českých Budějovicích, klenoucí se na Husově třídě nad řekou Vltavou, oslavil patnácté narozeniny, historie tohoto přemostění se píše mnohem déle. Patnáct let totiž uplynulo od chvíle, kdy auta začala jezdit a lidé chodit po 98,3 metru dlouhém a 18 metrů širokém „drobečkovi" s charakteristickými oválnými otvory v konstrukci.

Dlouhý most v Českých Budějovicích. | Foto: Václav Křenek

Dlouhý most Pěším i motoristům v Českých Budějovicích slouží v současné podobě od 28. října 1998.



Je 98,3 metru dlouhý, 18 metrů široký.



Vozovka na současném Dlouhém mostě je široká 10,5 metru.



V českobudějovickém názvosloví má termín „dlouhý" podle historika Jana Schinka tradici už od 14. století – Dlouhý most, Dlouhá louka, Dlouhá ulice, Dlouhé tratě, Dlouhá lávka. Co bylo dlouhé, bylo Dlouhé.

Podle písemných pramenů však stálo na místě dnešního Dlouhého mostu dřevěné přemostění již v roce 1369. „Most je v písemných dokladech uváděn jako dlouhý, protože v měřítku Budějovic skutečně dlouhý byl. Zejména v porovnání s padacími dřevěnými mosty u městských bran," zmínil znalec místní historie Jan Schinko. Doplnil, že až do druhé poloviny 19. století byl Dlouhý most jediným mostem ve městě, který spojoval břehy Vltavy.



Dnešní Dlouhý most, po němž denně projedou desetitisíce vozidel, je dílem odborníků z architektonické kanceláře Romana Kouckého. Při vzpomínání na přípravy stavby si dnes Roman Koucký jen těžko vybavoval zádrhele, které by budování přemostění provázely.



„Jen je škoda, že rada města tehdy rozhodla o použití dubového dřeva na chodníky, které bohužel nemá dlouhou životnost. Také mne mrzí, že na mostě jsou tři pruhy pro auta místo dvou jízdních pruhů pro vozidla a dvou cyklistických stezek," zmínil architekt Roman Koucký.



Už od započetí své práce prý věděl, že Dlouhý most musí mít elegantní konstrukci, která by mu dodávala skutečně městský charakter. A to se podle lidí, kteří tudy často procházejí, podařilo. „Se současnou podobou mostu jsem spokojen," řekl Alexandr Nogrády z Českého Krumlova. „Líbí se mi, tedy až na ty grafity, které ho opravdu nezdobí. Na mostu bych neměnil asi nic, myslím, že obyvatelům města ve všem vyhovuje," doplnil s tím, že cyklistický pruh ani není zapotřebí, protože se s kolem dá po stezkách určeným chodcům a cyklistům projet bez větších obtíží.



Jiřímu Baldíkovi z Českých Budějovic se konstrukce mostu líbí. „Je elegantní, každého zaujme." Při hodnocení mostu ale upozornil na jedno bolavé místo. „Cyklisté by tu měli mít vyznačen vlastní pruh, protože provoz je tu dost velký a někdy se motají chodcům pod nohy," shodl se Jiří Baldík s architektem Romanem Kouckým.



Jak mohl Dlouhý most vypadat předtím, než Vltavu překlenula konstrukce s otvory, ani jeden z oslovených mužů netuší.



První železný Dlouhý most byl postaven v roce 1880. „Skládal se ze čtyř příhradových nosníků s diagonálními vzpěrami. Každý nosník měl 10 sekcí, z nichž dvě prostřední měly vzpěry křížem. Most měl tedy i určitou výtvarnou úroveň. Délka mostu celkem byla 95,4 metru. Projektoval ho c. k. inženýr Václav Koudelka. Slavnostní otevření mostu spojené s vysvěcením se konalo dne 9. 5. 1880," sdělil Jan Schinko.



Druhý železný Dlouhý most vyrostl v letech 1930 až 1932. Nejprve se starý příhradový železný most z roku 1880 posunul o 13 m po proudu a sloužil až do otevření nového. Druhý most projektovaly Škodovy závody Plzeň. „Montáž zajistila firma Reinberger z Pardubic a stavbu řídila firma Ladislav Hlaváček z Písku," upřesnil Jan Schinko.



Stavbě mostu předcházela řada jednání, při kterých město požadovalo most širší a konstrukci takovou, aby po mostě mohly jezdit tramvaje. Zemský úřad stanovil most široký 10 metrů, město chtělo most o šířce 12 metrů, ale neuspělo. Výhledově se totiž počítalo s novou tramvajovou linkou do Čtyřech Dvorů. Klub za staré Budějovice zase chtěl most nízký, aby bylo vidět panorama města od západu.



Druhý železný Dlouhý most byl postaven již v ose Husovy třídy, tedy v místě, kde stojí ten současný. Za mostem směrem do Čtyřech Dvorů stál v cestě Lukšův dvůr, který byl následně zbořen. Most byl slavnostně otevřen dne 27. 10. 1932.



Po roce 1940 vznikla od Dlouhého mostu příjezdová silnice k letišti. Povrch tvořil beton a malé kostky, říkalo se jí dálnice. Druhý železný Dlouhý most sloužil na původním místě chodcům a motoristům do 15. dubna 1998. Tehdy se posunul o 18,162 metrů směrem proti proudu a sloužil dopravě do 28. října 1998, kdy tehdejší primátor města Miroslav Beneš přesně v 15 hodin s velkou slávou otevřel současný Dlouhý most, v pořadí třetí železný. Stalo se tak u příležitosti 80. výročí založení republiky. Slavnost otevření doprovodil komponovaný pořad s hudbou Bedřicha Smetany Vltava a večerní ohňostroj se světelnými efekty.