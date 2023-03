Důvodem rekonstrukce bylo především zatékání do mostní konstrukce přes již nefunkční dilatační spáry. Loni v listopadu byla demontována ocelová lávka, kterou nahradil betonový monolit. Podle původního návrhu mělo dojít k odstranění zavěšené lávky pro pěší a jejímu navrácení na most. Vedení města ale bylo zásadně proti. Lávka tak zůstane mimo samotný most na levé straně konstrukce, kde byla dosud. Důvodem je bezpečnost chodců.