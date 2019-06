Strakonice – Na infarkt jsou obyvatelé sídliště 1. máje a ulice MUDr. K. Hradeckého v blízkosti mostu v ulici Lidická. Přejezd aut přes dilatační spáry je ruší 24 hodin denně.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Děje se tak ale až po rekonstrukci mostu v roce 2017. „Je to takový hluk, že se nemůžete soustředit na nic jiného a v noci neusnete. Loni jsme žádali po městu nápravu, ale stále nás nikdo dosud nekontaktoval,“ říká za nespokojené občany František Kroupa. Podle něj je chyba v kolmém umístění mostních dilatací k dráze vozidel. „Měly by být šikmo, jako na mostě Jana Palacha,“ vysvětluje. Pro nápravu navrhuje zpomalovací retardéry. Také proto se obrátil na redakci Strakonického deníku a poskytl jí kopii dopisu adresovaného starostovi města Břetislavu Hrdličkovi. „Už proběhla hluková měření a byla v limitu. Ale na základě stížnosti se budeme situaci věnovat znovu,“ uvedl. Vzápětí kontaktoval Františka Kroupu s možným řešením. „Nejprve se pokusíme zjistit, kdy je hluk největší, jaká auta jsou nejhorší a další podrobnosti. Poté budeme požadovat další měření třeba už za přítomnosti policie,“ dodal Hrdlička. Navrhl obyvatelům zmíněné lokality utvořit skupiny, které by po dobu 24 hodin mapovaly průjezd vozidel po mostě. Podle Františka Kroupy jde o logická návrh. „Jsme rádi, že se věc pohnula a že nám pomáhá i Strakonický deník.“ Zda ovšem budou obyvatelé ochotni spolupracovat v zatím říci nedokázal.