Darovat krev patří k největším projevům úcty k životu druhých. V Rytířském sále strakonického hradu se ve čtvrtek 11. listopadu uskutečnilo ocenění dárců krve bronzovou (za 10 bezpříspěvkových odběrů), stříbrnou (za 20 bezpříspěvkových odběrů) a zlatou (za 40 bezpříspěvkových odběrů) plaketou prof. MUDr. Jana Janského a Zlatým křížem ČČK III. třídy za 80 odběrů.

Ocenění dárců krve - Martin Bohuslávek obdržel Zlatí kříž ČČK III. třídy za 80 odběrů. | Foto: Deník/Petr Škotko

Martinu Bohuslávkovi je 45 let a pracuje jako voják z povolání ve Strakonicích. Dárcem je od svých 18 let. „Bydlel jsem tehdy v Nalžovských Horách a k dárcovství krve mne dostal můj kamarád. Říkal jsem si tehdy proč to nezkusit a už jsem u darování krve zůstal. Hodně lidí se mne ptát proč to dělám. Třeba proto, že mohu zachránit něčí život. Mně to jako důvod stačí,“ říká majitel krevní skupiny 0+.