Kateřina Wohlmann Votavová se věnuje modelingu, účastnila se v roce 2010 soutěže Miss, má vlastní butik a působí i v oblastech produkce. Spolu jsme si povídaly o modelingu, módě i relaxu.

Modelku Kateřinu Wohlmann Votavovou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila Gabriela Kalista v Jivně u Českých Budějovic. | Foto: Gabriela Kalista

Jako modelka se živíte tím, jak vypadáte. Jak o sebe pečujete? Čemu se věnujete, abyste si udržela štíhlou postavu?

Já jsem tak trochu hyperaktivní od malička, takže jsem stále v jednom kole a celkově se ráda hýbu. Jak už jsem zmínila, tak od dětství i cvičím a to mi zůstalo dodnes. Jen tedy nejsem úplně zapálená fitnesačka, spíš chůze, sem tam běh, rotoped, pilates. Jinak v jídelníčku se až tak neomezuji, ale snažím se jíst vyrovnanou stravu a upřímně dost hřeším sladkostmi, protože doháním kalorie. Jsem vegetarián, rybu a mořské plody jím občas, bezlaktózy, bezlepek. Takže se vlastně dost omezuji, když to poctivě držím.

Jaký si dopřáváte relax?

To je vcelku těžká otázka. Asi sauna jednou týdně, vaření a cvičení.

Jak jste se k modelingu dostala?

K modelingu jsem přičichla v pubertě, kdy jsem začala chodit malé přehlídky pro butiky, později větší a pak následovala Česká Miss 2010.

Přehadrovanost mě rozčiluje stejně jako přežranost, říká Hanka Šťastná

O tom stát se modelkou touží spousta dívek třeba už od mala. Bylo to tak i u Vás?

Svým způsobem asi i jo. Líbily se mi Miss soutěže, ale víc jsem chtěla být veterinářkou nebo učitelkou.

eSENce ŽEN 2024 Dvanáct úspěšných dam, dvanáct půvabných tváří, dvanáct stránek v kalendáři. To je projekt eSENce ŽEN 2024. Deník ve spolupráci s módní návrhářkou Terezou Sabáčkovou a fotografkou Gabrielou Kalistou vybral dvanáct úspěšných Jihočešek z různých oborů. Tereza Sabáčková jim navrhla krásné šaty, Gabriela Kalista je vyfotila a Deník vyzpovídal. Ze snímků všech žen vznikl kalendář, který si můžete za 590 korun zakoupit v českobudějovickém IGY Centru . Výtěžek z jeho prodeje věnujeme Krizovému centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Na focení či na molo oblékáte oblečení, které se bude propagovat. Stává se, že se Vám třeba i nelíbí? Co potom?

Nic. Oblečete si to a vynesete to tak, jako by se vám to líbilo. Od toho jsou modelky a to, co se nelíbí mě, se může líbit ostatním.

Sledujete módní trendy? Řídíte se jimi?

Jasně, že sleduji. Už i tím, že mám svůj butik. Naštěstí dnešní doba přeje všemu a každý si najde v tom oblečení své.

Pokud si plníš sny, nemáš čas stárnout, říká výtvarnice Monika Brýdová

Jak jsou pro Vás důležité značky?

Jsou a nejsou. Lhala bych, kdybych řekla, že se mi to nelíbí nebo že to nenosím, ale všechno má své hranice. Prioritní je pro mě především to, co se mi líbí.

Jak se líčíte a oblékáte mimo molo a objektiv fotoaparátu?

To je vždy u mě podle nálady. Někdy jsem extravagantní a někdy sportovní. Nejvíc mě potkáte s lehkým make-upem a vím, jsem starší, tak za běžného dne v keckách nebo v botách bez podpatku. Nejvíc miluju vlastně styl elegantně-sportovní.