"Podmínkou je věk minimálně 16 let a české zdravotní pojištění. S sebou zájemci potřebují kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Mobilní očkovací tým najdou v přízemí vodňanské polikliniky v prostoru odborných ambulancí, které v poliklinice provozuje nemocnice ve Strakonicích," uvedla referentka nemocnice Kateřina Koželuhová.

Příchozí si budou moct zvolit mezi vakcínami dvou výrobců - vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BionTech a vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson. „Vakcína Janssen je jednodávková, to znamená, že není nutné přeočkování. Určená je pro osoby starší 18 let. U vakcíny Pfizer je nutné aplikovat dvě dávky. Na přeočkování druhou dávkou budou zájemci o tuto vakcínu objednáni po 21 dnech do strakonického očkovacího centra,“ vysvětluje náměstek pro řízení kvality péče strakonické nemocnice MUDr. Michal Pelíšek. Osoby s ukončeným očkováním obdrží certifikát o očkování.

Mobilní očkovací tým už si očkování v terénu vyzkoušel v průběhu srpna. Tehdy očkoval ve společenském sále v Bezdědovicích a na radnici v Sedlici a v Blatné. Celkem při těchto výjezdech naočkoval okolo 200 osob. „Osvědčilo se nám to. Přicházeli lidé všech věkových kategorií. Do Sedlice a Blatné přijeli i z okolních obcí. Pochvalovali si, že nemuseli za očkováním daleko,“ dodává doktor Pelíšek, který věří, že i do Vodňan zájemci o očkování dorazí.

O termínu výjezdu mobilního očkovacího týmu do Vodňan byli dopisem informováni i starostové okolních obcí. Především těch, ve kterých je nízká proočkovanost obyvatel.