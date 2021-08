Neurolog a náměstek ředitele nemocnice Michal Pelíšek.Zdroj: Kateřina KoželuhováPo vyplnění informovaného souhlasu s očkováním a konzultaci s lékařem si zájemci mohli vybrat, zda chtějí být očkování vakcínou od firmy Pfizer/Biontech a na přeočkování se dostaví do strakonického OČKA, nebo vakcínou Johnson & Johnson, které stačí jedna dávka. Zájem lidí o očkování byl velký. "Dohromady na obou místech naočkoval MUDr. Michal Pelíšek a Mgr. Edita Klavíková téměř 100 lidí." dodala Kateřina Koželuhová.

V bezdědovickém obecním hostinci se očkovalo od 15 do 16.30 hodin. Následně se tým přesunul do budovy radnice v Sedlici. Tam mělo v 17.15 hodin začít očkování, ale už v 17 hodin byl před budovou hlouček zájemců. „Takový zájem jsme nečekali, ale jsme na něj připravení. Vakcíny máme dost. Přicházejí jednotlivci i celé rodiny, očkovali jsme zájemce od 16 let. Byli tu mladí, lidé středního věku i senioři. Zdaleka nešlo jen o místní nebo obyvatele sousedních obcí,“ uvedl neurolog a náměstek ředitele nemocnice Michal Pelíšek. Za pravdu mu dal asi 60tiletý muž ze Strakonic. „Pořád jsem měl na práci důležitější věci. Nestíhal jsem. Včera jsem četl na internetu, že se bude očkovat v Sedlici a dneska jsem jel kolem. Vzpomněl jsem si na to, tak jsem tu.“ Další čekající byla třicátnice Kateřina, kterou o očkování informovala tchyně. „Využila jsem toho, že je očkování přímo v Sedlici. Protože chci Pfizer, tak na druhou dávku pojedu do Strakonic.“

Dalším místem, kam v tomto týdnu očkovací tým vyjede, bude v sobotu 14. srpna Blatná. Od 13 do 15 hodin mohou zájemci o očkování proti nemoci covid-19 přijít do budovy Městského úřadu na třídě T. G. Masaryka.