Nábytek z Möbelixu už můžete koupit i ve Strakonicích. Ve středu 20. září začala fungovat prodejna ve Strakonicích v nákupní zóně Katovická na místě bývalého Kauflandu.

Otevření prodejny Möbelix ve Strakonicích. | Video: Deník/Petr Škotko

Už před 9. hodinou ranní, kdy se otevřely dveře prodejny, se zde utvořila dlouhá fronta zákazníků. „Jsem zvědavá, co tady je. Vypadá to dobře, ale na mě poměrně je to vysoká finanční hladina,“ řekla jedna z prvních návštěvnic.

Ti, kteří se rozhodnou druhou prodejnu Möbelixu na jihu Čech navštívit, čeká prodejní plocha 3000 metrů čtverečních. „Chceme našim zákazníkům vyjít maximálně vstříc při výběru a plánování nábytku na míru ať jde o kuchyně, ložnice, skříně a podobně,“ řekl Marek Šulc, který má na starosti marketing řetězce Möbelix. K tomu slouží podle něj celá řada subdodavatelů.

V sortimentu kromě nábytku figurují také doplňkové výrobky – např. matrace, stoly, židle, poličky, vybavení do koupelen, ložní prádlo a podobně. „Prostě se snažíme, aby tady zákazníci našli vše, co potřebují,“ dodal Marek Šulc, který si velmi cení zájmu strakonických zákazníků.

Lidé se zajímali nejen např. o sedací soupravy, ale i o běžné věci. Velký zájem vzbudily například žehličky, o které se už v úterý, kdy byla prodejna otevřena pro majitele výhodných karet, strhla tahanice. „Líbí se nám to tady. Je tady slušný sortiment. Pracujeme s kolegyní v prodejně hned vedle a díky otevření Möbelixu už není velké parkoviště tak prázdné. A lidi chodí i k nám,“ řekly ve středu Eva Vávrová a Tereza Hrachová.

Strakinická prodejna Möbelix je druhá na jihu Čech. První vyrostla před lety v Českých Budějovicích. V přiložené galerii si prohlédněte video a fotografie z oficiálního otevření.