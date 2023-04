Od soboty 1. dubna zahajuje svoji další sezonu, již 15., jednokolový středověký vodní mlýn Hoslovicích. Ten je v majetku Muzea středního Pootaví Strakonice od roku 2005, oficiálně je otevřen od roku 2008.

Mlýn zahajuje akcí jaro na mlýně. | Foto: Deník/Petr Škotko

První letošní akce se jmenuje Jaro na mlýně. Už samotný název napovídá, že je tradičně věnován příchodu jara, Velikonocům a životu v tomto období.

Zahajovací akce ve vodním mlýně návštěvníkům připomene tradiční zvyky, které byly na vesnici neodmyslitelně spjaty s jarem a Velikonocemi. Ukázky malování vajíček, pletení pomlázek atd. Součástí bude i řemeslný jarmark na prostranství před mlýnem a výtvarné dílničky pro nejmenší. „Ve světnici bude možnost ochutnat tradiční velikonoční pečivo. O historii mlýna se blíže dozvíte při komentovaných prohlídkách. Chybět nebude ani pouštění mlýnského kola. K poslechu zahrají harmonikáři,“ přiblížil program „pan otec“ Jaroslav Janout.

Petr Šmíd si splnil dětský sen, je kastelánem. Na Kratochvíli čeká první turisty

Od roku 2008 jezdí s řemeslnými ukázkami pletení košíků a nůší do Hoslovic také Pavel Rouha z Velešína. „Přijel jsem tenkrát v roce 2008 do mlýna na podobnou akci a hned jsem se do něj zamiloval. Měl jsem i období, kdy mi jeho energie pomohla v těžké životní chvíli,“ připomněl už několikrát Pavel Rouha.

O oblíbenosti této kulturní památky svědčí i návštěvnost v letech, kdy život zastavila epidemie koronaviru. v roce 2019 přišlo do mlýna 12 532 návštěvníků, v roce 2020 „jen“ 11 013 osob, v roce 2021 to bylo 11 105 osob a o rok později 11 369 osob.

Pro tento rok je na mlýně připraveno celkem osm tematických akcí. Každá z nic mapuje určitou etapu v životě lidí na mlýně. Podle Jaroslava Janouta se nebude mlýn ve svém programu příliš odchylovat, ale k jedné novince přece jen dojde. V pondělí 3. dubna dojde z bezpečnostních důvodů k velmi výrazné redukci kmene cca 200 let staré lípy srdčité v těsné blízkosti mlýna.

Akci Jaro na mlýně můžete navštívit od 10 do 16 hodin.

Akce pro rok 2023:

1. 4. Jaro na mlýně

18. 5. Den otevřených dveří

20. 5. Mlynářovo probuzení

10. 6. Domácnost paní mlynářky

15. 7. Dětský den

26. 8. Dožínky

23. 9. Babí léto na mlýně

21. 10. Barvy podzimu

Víte, že…

- První zmínka o hoslovickém mlýně pochází již z roku 1352.

- Posledním rodem, který se zapsal do dějin mlýna, byl rod Harantů, který koupil mlýn v roce 1829.

- Způsob života posledních vlastníků, kteří se od padesátých let 20. století izolovali od společnosti kvůli nejrůznějším perzekucím, kterými jim tehdejší komunistický režim neustále ztrpčoval život, byl výjimečný. Odmítli veškerý technický pokrok, a proto je poslední dochovanou technickou úpravou žentour z počátku 20. století.

- Poslední majitel Karel Harant zemřel v lednu 2004. V červnu 2008 byl areál prohlášen národní kulturní památkou.