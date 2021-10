Letošní sezonu v Hoslovicích zahájilo muzeum až 19. června akcí Na sv. Antonína broušení kosy započíná. „V červnu proto, že jsme na jaře museli několik připravených akcí z důvodu vládních opatření kvůli epidemii koronaviru zrušit. Aby návštěvníci nebyli o nic ochuzeni, přidali jsme v letních měsících několik akcí oproti původnímu plánu. Od června do října jsme se na mlýně sešli celkem sedmkrát a připravili jsme bohatý program pro dospělé i pro děti. Pekli jsme chleba, výborné houstičky, chlebové i česnekové placky, nebo na tále dělali dětem lívance. Vystoupilo zde několik folklorních souborů, country kapela i divadélko pro děti. Svou zbroj převedla Armáda ČR,“ řekla vedoucí programového oddělení strakonického Muzea středního Pootaví Zuzana Pekárková. Tradičně nejnavštěvovanější byly i letos Dožínky a na paty jim šlapal Dětský den.

Dává sílu

Proč ale lidé do mlýna jezdí? Co zde hledají? „Pokud bych to měl brát podle sebe, tak klid, vyrovnanost a sílu do dalších dnů,“ říká košíkář z Velešína Pavel Rouha. Ten se jezdí od roku 2008 a dokonce tvrdí, že mu energie mlýnu zachránila život, když mu bylo nejhůře.

I když jsou návštěvníci méně romantičtí, jednu věc vyzdvihují. „Jako dítě jsem řadu věcí, které tu vidím, sama dělala. Pekla jsem chléb, pásla ovce, starala se o králíky, dělala sena. Tak si ty roky připomínám,“ řekla v sobotu Hana z Klatovska. Na mlýn jezdí s manželem přibližně jednou ročně od roku 2016.

Už nyní připravuje muzeum termíny řemeslných akcí pro rok 2022. „Těšíme se na Velikonoce na mlýně, protože jsme si je už po dva roky neužili, a tak doufáme, že příští rok to vyjde,“ dodala Zuzana Pekárková.

V programu by neměly chybět již zaběhnuté taháky – oslavy jara, zpracování dřeva či dětský den.