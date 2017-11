Mluvíme stejnou řečí?

Vodňany – Rozumíme si? V běžném provozu na pracovišti zpravidla řešíme aktuální záležitosti dne a týdne.

Na to, jak by měl vypadat správný hodnotící manažerský rozhovor v podniku, nám vysvětlí lektor Pavel Štursa. Vzdělávací přednáška se koná 15. listopadu od 8.30 do 16 hodin v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod ve Vodňanech.