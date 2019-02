Volenice – Radost, smích a zábava. Přesně takhle to vypadalo v úterý 13. září v areálu MŠ a ZŠ Volenice při soutěži Mladý záchranář – Dokaž, že umíš. Již tradičně se zde představila policie ČR, civilní ochrana, strakoničtí hasiči a sbor dobrovolných hasičů z Volenic. Děti si tak mohly v praxi vyzkoušet teorii, kterou se učí v hodinách.



Prvňáčci a druháci se disciplín neúčastní, proč, vysvětluje ředitel školy Luděk Cimrhanzl: „Soutěže jsou připraveny až pro děti od třetích tříd, protože jsou tam i takové věci, jako střelba ze vzduchovky, azimut a radioaktivita, které jsou přeci jenom pro první a druhé třídy těžší."



Děti se na soutěž připravují celý rok a před samotným konáním Mladého záchranáře si s učiteli oživují učivo. Jaroslava Korbelová z HZS UO Strakonice měla na starosti stanoviště s evakuačním zavazadlem, kde děti měly za úkol vložit do kufru nejnutnější věci k přežití na 14 dní. „Je vidět, že se s dětmi ve škole pracuje. Opravdu mají přehled, co mají dělat a jsou úspěšní i v neobvyklých situacích v běžném životě," říká Jaroslava Korbelová. Podobně se vyjadřuje i Olga Zelinková na stanovišti použití prostředků improvizované ochrany: „Hned na začátku mě překvapily skupiny dětí, které si uměly poradit i v případě, kdy jim některé oblečení chybělo. Přemýšlely a pomáhaly si navzájem. Opravdu mě potěšily," chválí Olga Zelinková.



Na mladé záchranáře čekalo celkem devět disciplín. Museli například poskytnout první pomoc, zabalit si evakuační zavazadlo, obstát v testu Policie ČR, v požární přípravě a topografii. Dále si s nadšením vyzkoušeli džberovou stříkačku, střelbu ze vzduchovky a použití prostředků improvizované ochrany.



Soutěžilo se ve dvou kateogiích, mladší a starší. Vítězové obou získali sladkou odměnu v podobě dortu.

Klára Šišková - Volenice

Hodně nám pomáhala paní učitelka, v hodinách jsme se učili o tom, co máme dělat například při zdravovědě. Nemohu říct, že ji umíme, ale informace máme, tak to snad zvládneme. Také jsme se učili topografické značky.

Antonín Matašovský - Štěchovice

Našemu týmu už chybí jen dvě disciplíny, a to zdravověda a oblékání. Nejvíc mě bavilo skládání nejnutnějších věcí do zavazadla. Už od minulého roku jsme se těšili na další ročník.

Eliška Kadaňová - Frymburk

Hodně mě tady bavily topografické značky. Myslím, že nejvíc mi šlo asi shazování flašek hadicemi a džberovkou a také střílení ze vzduchovky. Teď čekáme na zdravovědu, na tu už se moc těším, je to zábava.

Tereza Křiváčková - Škůdra

Nejvíc se mi tady líbilo hašení a shazování flašek. Pálily jsme společně s Eliškou, tak to bylo tak na půl, ale shodily jsme všechny flašky ze stojanu, za hodně krátkou dobu. Mohlo by jich tam být více. Je to super se takhle učit.