Tvrz v Mladějovicích hostila o víkendu 27. a 28. dubna festival Mládí v umění - Mladfest 2024. Jak už sám název napovídá, možnost prezentovat své nadání dostali mladí umělci z celých jižních Čech.

Na festivalu řemesel a umění se představila například Dudácká muzika, soubor klávesových nástrojů a akordeon, keltský soubor Ádh Mór, kapela Osečanka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku, ale i L Band Základní umělecké školy Strakonice. V areálu tvrze mohli návštěvníci vidět také studentské filmy Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku a půdní prostory se proměnily v galerii, kde vystavovali své práce žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Strakonice. Přímo v areálu tvrze mohli lidé při práci sledovat i jindřichohradeckého řezbáře Romana Galka.

Na tvrz do Mladějovic přilákal festival kromě účinkujících také jejich nejbližší a známé, ale cestu si sem našli i lidé z okolí. Akci přálo počasí, a tak si mohli užívat hudební program i nakupovat na řemeslném jarmarku. K dostání byly nejen domácí sirupy, marmelády, koláče a kvalitní káva, ale i dřevěné hračky, háčkované košíčky a dárečky pro potěšení, která vyráběli klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku.

Tvrz v Mladějovicích o uplynulém víkendu prezentovala nadání mladých umělců. Přesně k tomuto účelu byla podle jejího majitele Bernarda Durycha vzkříšena.

Jaký je váš záměr s tvrzí v Mladějovicích?

Naše tvrz dlouho spala a chátrala v totalitních dobách, které nepřály svobodné zábavě a svobodnému umění. Tak jako se snažíme vzkřísit budovy tvrze k novému životu, tak chceme také dávat prostor mladým lidem, jejich svobodnému duchu a chuti tvořit. Jsme rádi, že se tvrz stává nejen místem, kde se společně scházejí místí a lidé z okolí, ale také mladí talentovaní lidé, kteří mají světu rozhodně co nabídnout.

Co to konkrétně znamená?

Cela tvrz je vytvořená pro prezentaci mladých a jejich talentu. Když jsme se do vzkříšení tvrze pustili, chtěli jsme, aby sloužila kultuře. Mrzelo mě, že se u nás v České republice neumějí mladí talentovaní lidé moc zdokumentovat a "prodat" své umění, festivaly a akce. Máme stovky uměleckých škol, což je světové unikum, děti, které navštěvují tyto školy umějí často hrát na jeden i více hudebních nástrojů, umějí malovat a tvořit nádherné věci, ale nikde to neprezentují, což je velká škoda.

Jak mohou mladí umělci v tomto směru tvrz využívat, co jim může nabídnout?

Soubory si mohou prostory pronajmout například na soustředění, mají tu k dispozici nahrávací studio, nahrávací audio-vizuální dílnu, taneční sál i kino. Učitelům to v jejich práci pomůže, protože se tady mohou dětem věnovat intenzivně i několik dní v kuse. Mohou u nás samozřejmě přespat, dostanou k dispozici jídelnu a aktuálně pracujeme i na tom, aby tu hostům byla k dispozici plně vybavená kuchyň.

Pokud by někdo rád tvrz v Mladějovicích pro své aktivity využil, jak vás může oslovit?

Máme weboví stránky www.tvrzmladejovice.cz, kde jsou všechny potřebné kontakty a také fotky z akcí, které už se u nás konaly.