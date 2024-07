Situace kolem strakonické teplárny je v poslední době dost napjatá a plná změn. Jaký je aktuální stav a jak vidí budoucnost teplárny, na to jsme se zeptali místostarosty města Strakonice Rudolfa Oberfalcera. Právě město je stoprocentním vlastníkem teplárny ve Strakonicích.

Na konci dubna 2024 ukončil své působení ve strakonické teplárně generální ředitel Pavel Bulant. S ním odešel i předseda dozorčí rady Roman Kyral, kterého nahradila ve funkci finanční ředitelka Jana Králíková, tu ale v polovině června dozorčí rada bez udání důvodu odvolala. Na jednání zastupitelstva 26. června zaznělo, že důvodem měla být údajná neshoda při úpravě smlouvy s ředitelkou teplárny.

Změn bylo v poslední době na takový podnik, jako je Teplárna Strakonice, a.s., poměrně dost. Abychom se v tom všem zorientovali, kdo nyní vlastně stojí ve vedení strakonické teplárny?

Kompetence generálního ředitele a odborného ředitele pro obchod a finance vykonává Ing. Jana Králíková, kompetence odborného ředitele pro techniku a výrobu pak Ing. Roman Plíva. V dozorčí radě je předsedkyní Ing. Jana Králíková, a členové Ing. Rudolf Oberfalcer a Ing. Roman Plíva. V dozorčí radě je předsedou JUDr. Stanislav Vachta a členy jsou Ing. Libor Volf, Pavel Zach, DiS. a Josef Zádamský.

Dozorčí rada teplárny by ale měla mít podle stanov sedm členů…

Ano, je to tak. Zatím byli jmenováni pouze čtyři. Je otázkou, zda se stanovy nebudou ještě měnit a nakonec nezůstanou v dozorčí radě pouze čtyři členové. Já osobně bych byl pro. Na velikost této společnosti je sedm členů dozorčí rady zbytečný luxus. I ve srovnání s jinými podniky má strakonická teplárna členů dozorčí rady hodně. Ale může se stát, že jich nakonec bude pět, nebo se dovolí i původních sedm členů, to bude teprve předmětem jednání, rozhoduje o tom rada města.

Teplárnu v poslední době provázelo dost změn. Nečekanou bylo odvolání ředitelky Jany Králíkové. Co se stalo, proč k tomu došlo?

Situace, která kolem teplárny vznikla, byla podle mého nestandardní, ale více bych se k ní v tomto směru nechtěl vyjadřovat. Jedná se o interní záležitosti města.

Myslíte, že situace v teplárně je v tuto chvíli ustálená?

Věřím, že už ano. Za mě je dobře, že se novým členem představenstva stal pan Ing. Roman Plíva. Teplárna dlouhodobě postrádala technického ředitele. Věřím, že bude pro teplárnu přínosem.

Pocítí všechny tyto kroky negativně zákazníci strakonické teplárny?

Doufám a věřím, že tato krátkodobá nestabilita nebude mít na zákazníky žádný negativní vliv.