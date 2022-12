Celý děj navíc zasazený do známých kulis Budějovic, Tábora i Třeboně. To mohli zhlédnout diváci Biografu Kotva v pondělí 12. prosince v podvečer během předpremiéry třetí řady kriminálek České televize (ČT) zvané Místo zločinu České Budějovice. Mimořádnou projekci pořádal Jihočeský kraj, který podpořil vznik seriálu téměř milionem korun.

Anděla v laguně, jak se díl detektivní série jmenuje, režíroval Jiří Chlumský a do budějovického kina ho přijeli představit osobně producent Martin Froyda, scénárista Martin Bezouška a herec Leoš Noha alias seriálový kapitán Michal Hudec.

Poznával krásy našeho kraje

Herec Leoš Noha bavil publikum během moderované diskuse. Prozradil, že v Budějovicích strávil spoustu času a oblíbil se restauraci Perla. „Musím říct, že mám radši Krumlov. Ale lákalo mě poznat nejen České Budějovice, i Třeboň, Blatnou, Hlubokou, Lipno, měl jsem na to půl roku a kila textu, zjistil jsem, že tu je fakt krásně,“ popsal.

Naznačil, že v jihočeské metropoli má i příbuzné. „Mám tu rodinu, žije tu sestřenice. Budějovice můžu, ale nemusím úplně Masné krámy a Budvar, mám radši plzeňský pivo,“ smál se.

OBRAZEM: Jak filmaři točili detektivku Místo zločinu České Budějovice

Scénárista Martin Bezouška naznačil, jak se vybírali herce a vyšetřovací tým. „Dáváme hlavní postavy dohromady s Martinem Froydem, snažíme se, aby to vždy bylo trochu jiné a zajímavé. Ústřední postavou je nyní David Novotný, operativec Karel, člověk, který se ke kriminálce dostal ze speciálních služeb. To jsme v předchozích řadách neměli, je trošku drsnější,“ konstatoval.

Propadl seriálu a přestěhoval se

Nejde o přesnou rekonstrukci zločinu. „Ale snažíme se být věrohodní. Stal jsem se asi první obětí seriálu, když jsme to začali vymýšlet, byl jsem Pražák, a teď jsem jihočeský občan,“ prozradil Bezouška s tím, že se na základě natáčení a obhlídek lokalit dokonce přestěhoval.

Další postava je lidovější, to je právě kapitán Hudec. „Chemie mezi postavami musí být, co nejlepší. Limitují nás časové závazky herců, někdy je to detektivka sama o sobě, to vůbec sestavit,“ dodal producent Martin Froyda.

Hlavní role: David Novotný, Judit Pecháček (Bárdos), Leoš Noha, Filip Březina, Pavla Beretová, Martin Myšička, Jitka Schneiderová, Tereza Brodská, Miroslav Táborský, Chantal Poullain, Luboš Veselý, Martin Donutil, Elizaveta Maximová, Matěj Hádek, Jan Dolanský a další.

Točili i v Libanonu

Některé díly jsou ještě ve střižně, a proto se promítal až ten třetí, je možné že se na plátno dostane i některý další. „Jsme v plném proudu postprodukce, některé díly se teprve dokončují. Anděl v laguně je jeden ze dvou, který už je kompletně hotový,“ vysvětlil Froyda s tím, že o víkendu se ještě točilo mimo kraj, dokonce až v libanonském Bejrútu.

Místo zločinu České Budějovice: Gang vede Veselý, stíhá ho Bardós a Březina

„Na 70 procent lokací je však realizováno skutečně v jižních Čechách, jeden díl se stříhá průměrně tři týdny, jde i obarvení záběrů, upravují se ruchy a celkově zvuk, skládá se hudba a pak se to všechno míchá dohromady,“ shrnul.

Humor i drive

Jak po předpremiéře zmínil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner, z hlediska pohledu profesionálního policisty jde spíše o pohádku než věrnou praxi. „Z hlediska diváka ze široké veřejnosti si myslím, že detektivní seriál bude mít velký úspěch a bude dobře koukatelný, protože má humor i drive,“ zhodnotil.

Jihočechy podle něj určitě uchvátí notoricky známá místa, které každý pozná. Konkrétně v díle Anděl v laguně jde o budějovickou Černou věž, náměstí Přemysla Otakara II. se Samsonovou kašnou, hostinec Staré časy na Zátkově nábřeží, budovu krajského soudu, klášter, Masarykovo náměstí v Třeboni, či Žižkovo náměstí v Táboře.

Zločiny museli dovézt

Skutkově to realitě příliš neodpovídá. Jde o propojení několika příběhů z celé republiky, v celé sérii je jen několik reálných jihočeských kauz, zbytek si musel štáb přivézt. „Konkrétně díl o bankomatech je inspirován realitou. Skutečně se používala podobná technika, terénní vozy i dodávky, avšak místo kovových ježků, které pachatelé sypali na silnici, aby znemožnili pronásledování, použili filmaři klasický zastavovací pás,“ podotkl major Matzner.

Nerad by divákům prozrazoval děj. „Mohu říct jen, že i v dalších dílech se lidé mohou těšit na úžasné mordy, i když nejsou typicky jihočeské. Jihočeský kraj je totiž krásné, klidné a nekonfliktní místo!“ konstatoval policejní mluvčí.

Podle náměstka hejtmana Pavla Hrocha, je dobře, že Jihočeský kraj získal pozornost filmařů a od 2 ledna budou moci jeho krásy prostřednictvím obrazovek obdivovat i diváci v celé republice. „Byla to pro nás úžasná příležitost, od vzniklého projektu si slibujeme propagaci jižních Čech, nejen Českých Budějovic, ale i Tábora, Třeboně, Borových Lad, celé Šumavy. Mohlo by to přilákat nové návštěvníky,“ zmínil.

V jižních Čechách by podle něj chtěl žít každý, i kvůli tomu, že jde o lokalitu s nízkou kriminalitou. „Proto také musel producent Martin Froyda některé zločiny přivézt z jiných regionů, aby bylo, co točit,“ uzavřel Hroch.

3. díl – Anděl v laguně, režie Jiří Chlumský



Skupina dokonale organizovaných a vycvičených gangsterů krade bankomaty. Postupují naprosto profesionálně a nedělají chyby. Pokud něco nevychází podle plánu, okamžitě ruší akci. Policie je dlouho bezradná. Až ve chvíli, kdy si jeden svědek zapamatuje povely, kterými gangsteři mezi sebou komunikují, svitne naděje. Karel (David Novotný), šéf policejního týmu a bývalý člen speciálních jednotek, rozpozná v kódované řeči něco povědomého… (zdroj: ČT)

Minisérie má 13 dílů, volně navazuje na Místo zločinu Plzeň a Ostrava, některé postavy se tak okrajově objevují i v jihočeské řadě.