Co vás lákalo na roli v krimi seriálu?

Zvědavost. Chtěla jsem zjistit, jak náročné je hrát roli, která má v každé epizodě velký prostor. Lákal mě i samotný kriminální žánr. Poprvé jsem se musela naučit hrát se zbraní. Před natáčením nás herce vzala produkce na střelnici, kde nám odborníci ukázali, jak právně držet pistoli, jak s ní bezpečně i věrohodně manipulovat. Někdy jsem sice kvůli záběru, postavení kamery musela s touto rekvizitou pracovat trochu jinak, než reální policisté, ale snažila jsem se být co možná nejpřesnější. Všechno tohle bylo pro mě lákavé a k tomu ještě fakt, že jsem se celou roli musela naučit v češtině. A to byla velká škola. V seriálu sice tvůrci přiznávají, že mám předky ze zahraničí, ale v roli mluvím jenom česky.

Takže jste si pouštěla krimi série České televize, abyste se jazykově zorientovala v policejní terminologii?

Přiznávám, že kriminálky vůbec nesleduji. Samozřejmě že vím, kdo je Sherlock Holmes. Moc se mi líbila první řada amerického seriálu Temný případ, ale to je snad všechno. Opravdu, nic moc dalšího už neznám. Zato moje maminka se na filmy i seriály s detektivy v hlavních rolích dívá ráda a často. Mě tenhle žánr jako divačku prostě nepřitahoval. Jako herečku naopak lákal tím, že se naučím něco nového. Víte, v Česku mě doteď obsazovali hlavně do něžnějších rolí. Do postav, které řeší lásku, vztahy. Seriál Místo zločinu České Budějovice mi nabídl naprostý opak. Musela jsem být tvrdší, ráznější, racionálnější a nemám tam žádnou milostnou linku.

Jak velkou radost měla vaše maminka, když jste jí oznámila, že budete poprvé hrát policejní vyšetřovatelku?

Víte, že nevím? Ona má radost z každé mé role. Nerozlišuje, ve kterém žánru budu hrát. Určitě se ráda na Místo zločinu České Budějovice podívá. Je zvědavá, jak jsem zvládla tolik textu v češtině, i na to, jak jsem si poradila s pistolí.

Bude tedy zručnost se zbraní tou dovedností, o kterou rozšíříte svůj profesní životopis?

Pokud přijde nějaká další nabídka na roli, ve které budu muset používat zbraň, tak ji odmítat nebudu. Během tohoto natáčení jsem si jenom potvrdila, že v soukromí jsem pacifistka. Nechodím ve volném čase na střelnici. Nenašla jsem si ke zbraním vztah. Vůbec si nedovedu představit, že bych měla doma zbraň. Nejsem ten typ. Ale mám ráda, když se díky své profesi naučím nějakou novou dovednost. To je to, co mě na tomto povolání nejvíc baví.

A za jak dlouho vás začalo bavit být seriálovou kriminalistkou vyšetřující vraždy v jižních Čechách?

Přiznávám, že jsem ze začátku měla trochu problém se do té role dostat. Hledala jsem klíč k mojí postavě. Myslela jsem si, že mi drsnější charakter půjde jednodušeji. David Novotný hraje staršího, zkušenějšího kolegu té mé kriminalistky, takže její počáteční rozpaky a rozkoukávání se jsou vlastně odůvodnitelné. Určitě to byla jedna z nejnáročnějších rolí, kterou jsem dosud hrála.

A jaký dojem na vás udělaly jižní Čechy?

Skvělý. Natáčeli jsme na mnoha krásných místech, v nádherné přírodě. Jsem vděčná za to, že jsem se mohla podívat tam, kam bych se sama od sebe asi nikdy nedostala. A to je další velké plus mé profese.

Takže vaše příští dovolená bude v Třeboni, v Českém Krumlově a na Šumavě?

Proč ne? Nedávno jsem byla dvakrát po sobě v Krkonoších, příště dám Šumavu. Určitě.