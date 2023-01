Producent a autor předlohy Martin Froyda přiblížil, že by nerad prozrazoval zápletku, ale diváci se podle něj mohou těšit na netradiční vraždu podle skutečné předlohy. „Místem činu je tentokrát statek v místní části Chlumu zvané Texas. Líbilo se nám prostředí, kde jsou krásné pláně a zajímavé remízky, je to zvláštní krajina včetně božích muk,“ popsal.

Místo zločinu České Budějovice se přesune k Třeboni. Mrtvého najdou na hrázi

Další lokality jsou v okolí městyse i v jeho centru. „Nějaké záběry jsme pořizovali na náměstí, v prodejně potravin, točili jsme také u úřadu městyse, či kostela,“ upřesnil Froyda. Zápletka je podle něj až tajemná. „Je velice zvláštní, nechci ji ale prozrazovat, protože by vedla k odhalení pachatele. Je to podle skutečného případu. Epizoda je zajímavá, zvlášť v kontextu, když si uvědomíte, že se to skutečně stalo,“ naznačil.

Během oslav prý došlo i na improvizovanou svatbu dvou členů štábu. „Měli jsme zrovna kulaté výročí počtu natáčecích dní, produkční a zvukařka se nám tam zasnoubili, tak jsme měli hned několik důvodů k veselení,“ prozradil Martin Froyda. Zajímavé také je, že díl vznikal loni 24. února, a v Chlumu u Třeboně filmaře zastihla zpráva o tom, že vypukla válka na Ukrajině.

Pomáhalo i vedení městyse

Úzkou spolupráci štáb navázal s místní samosprávou. Na natáčení ráda vzpomíná i starostka městyse Jitka Bednářová, která spolupracovala na zajištění lokací i zázemí pro celý tým filmařů s herci. „Natáčení se uskutečnilo v budově úřadu městyse, poskytovali jsme také prostory pro filmovou bázi, tedy catering, maskérnu, či kostymérnu. Určili jsme jim také místo pro shromažďování komparzistů, využívali i naši zahradu městyse,“ popsala starostka Chlumu.

Zvláštní požadavky podle ní neměli. „Štáb tu byl necelý týden, trochu nás překvapil jen velký pohyb osob kolem úřadu, na který nejsme tolik zvyklí. Měli i vlastní ostrahu, jediné, co potřebovali bylo napojení na energie a vodu, či občasnou součinnost, nic co bychom nezvládli,“ usmívala se. Komunikace fungovala bez problémů. „Většinou jsem jednala s produkcí, už dříve jsem spolupracovala na natáčení filmu Líbánky v Třeboni, tak mě nic nezaskočilo,“ dodala Bednářová.

Začal seriál Místo zločinu České Budějovice, 1. díl odhalil vraždu na Krumlovsku

Místní obyvatelé podle ní seriál sledují a těší se na díl, který byl pořízen právě v Chlumu u Třeboně. „Všichni se koukáme, hledáme tam ty známé lokality. Už v předchozích epizodách jsme viděli místa z Třeboně, cestu na Stříbřec s rybníky a mostem, nebo rybářskou osadou Vitmanov u Staré Hlíny, což nás příjemně těší. Věřím, že i v tomto díle budou zajímavé záběry třeba z dronů, které se mohou stát svým způsobem i naší reklamou. Možná si lidé řeknou, že to Třeboňsko stojí za to, a vyrazí k nám na dovolenou,“ konstatovala starostka.

Masérna na křížové cestě

Svůj dům v ulici vedoucí od zámku ke kostelu na místní křížové cestě zapůjčil Michal Firman. „Chtěli hlavně přízemí, musel jsem jim vyklidit dětský pokoj. Jediné, co si v místnosti nechali, byla stará skříň po babičce, která by mohla být v záběru. Jinak si přinesli vlastní vybavení jako stůl a nějaké další rekvizity,“ vysvětlil.

Uvnitř prý zřídili masérnu a policisté přicházeli vyslechnout svědkyni. „Přišel Leoš Noha a tu masérku, kterou vyslýchali, hrála herečka Marika Procházková,“ zavzpomínal Firman. Natáčení se odehrávalo i na chodbě a u vstupních dveří. „Museli zabírat i to, jak vcházejí vyšetřovatelé dovnitř,“ odhadoval.

Seriál Místo zločinu České Budějovice pokračuje. Mrtvolu najdou na Prachaticku

Osobně se těšil na slovenskou herečku Judit Pecháček (dříve Bardós). „Ta bohužel nepřišla, ale byl tu ten mladý herec Filip Březina, který hraje dalšího kriminalistu,“ dodal. Vzpomněl si i na veselý příběh z natáčení. „Měli tu spoustu techniky a světel před domem, foukal hrozný vítr a všechno jim to spadlo,“ uvedl Michal Firman.

Vražda v Texasu

Hlavním dějiště mordu se ale stal statek v místní částí Texas. Ten obývá mladá rodina a štáb zde hostila třeba i dobrým pitím. „Opravovali jsme zrovna kuchyň a oni si vybrali k filmování hlavně obývák, kde má manželka šicí dílnu. Bylo to loni a natáčeli asi dva dny,“ popsal Jiří Vondrka.

Začal seriál Místo zločinu České Budějovice, 1. díl odhalil vraždu na Krumlovsku

Prý nevadilo, že nemohli do domu. „Máme z chlívku udělanou takovou domácí hospůdku, takže jsme se usadili tam,“ usmíval se majitel statku. Natáčení se zúčastnili i praví policisté, kteří měli za úkol zapáskovat objekt jako místo činu. „Přijeli z Budějovic, zapomněli je tu přes oběd, tak jsme se jich ujali,“ zmínil.

V jejich domě podle scénáře bydlela stará paní, kterou zde někdo brutálně zavraždil. Pak přijel vyšetřovací tým včetně patologa, který oběť ohledával. „Filmaři chtěli, aby to tu bylo v takovém starším stylu. Hodně retro, a tak jsme jim tam nechali obrazy, staré skříně a třeba i závěsy,“ uzavřel Jiří Vondrka.

Šestý díl Místo zločinu České Budějovice se natáčel převážně v centru Budějovic a na slepém rameni Malše. Vysílat se bude v pondělí 6. února a filmaři ho nazvali Kvadratura muže. Kriminalisté dostanou hlášení o zmizení mladého majitele spediční firmy. Při prohledávání objektu naleznou staré záclonky z kamionů se skvrnami zaschlé krve. Jako indicie vraždy je to málo, ale vyšetřování začíná. Případ začne dostávat hrůzné kontury, když kriminalisté najdou první část těla oběti plovoucí v řece v igelitovém pytli.