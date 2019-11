Meteorologové z Kocelovic naměřili v neděli, tedy 17. listopadu, maximální teplotu 11,9 °C. „Je to nadprůměrná teplota. Koncem listopadu je běžné, že přicházejí první ledové dny, kdy rtuť nevystoupí nad nulu. Toho se letos asi nedočkáme,“ uvedl meteorolog Zdeněk Vondra.

Když se podívá v záznamech zpět o třicet let, je jasné, že den, kdy se v Česku konala sametová revoluce, byl o dost chladnější. Denní maximum bylo tehdy v Kocelovicích 3,6°C. Podle Zdeňka Vondry se ale tehdy ukázal na naše poměry vzácný jev. „Byla vidět krásná dočervena zabarvená polární záře, a to i u nás v Kocelovicích,“ zmiňuje Vondra, v té době mu bylo jednadvacet let. S podobným úkazem setkal za svůj život jen třikrát.