Jana Maláčová zastává pozici ministryně práce a sociálních věcí od července roku 2018. Od března 2019 je také místopředsedkyní ČSSD. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 je lídryní kandidátky ČSSD v Praze.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zavítala do Strakonic. | Foto: Deník/Petr Škotko

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.