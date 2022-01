VIDEO: Ministr naštval zemědělce. Ti vyrazili na protestní jízdu

Josef Rybij z Předslavic byl ve čtvrtek 20. ledna jedním ze zemědělců, kteří se zúčastnili protestní jízdy zemědělských strojů svolané Agrární komorou. „Jsem v zemědělství už 35 let a hodně jsem toho zažil. Ale aby někdo drolil zemědělství na kousky, jako to dělá nová vláda a hlavně ministr zemědělství, to už je moc. Proto jsem tady,“ řekl.

Protest zemědělců na Strakonicku. | Video: Deník/Petr Škotko

Zemědělce totiž naštvala věta ministra zemědělství Zdeňka Nekuly o tom, že kyvadlo dotací se od velkých subjektů posunuje k malým natolik, že se odhodlali k razantnímu protestu. Na čtvrtek 20. ledna svolali protestní jízdy zemědělských strojů po komunikacích I. tříd. Na Strakonicku si účastníci protestu dali sraz na letišti v Přešťovicích. Za akcí stojí předseda ZD Novosedly a předseda strakonické agrární komory Bohumil Hradecký. „Štve nás, že nová vláda nechce splnit slib té minulé o rozdělení dotací. Likvidují větší subjekty v zemědělství a především živočišnou výrobu. Nový ministr vypustil blábol o kyvadle, který nemá obdoby,“ řekl pár minut před vyjetím strojů na trasu ze Strakonic do Vodňan. „Chceme, aby s námi vláda jednala,“ dodal. VIDEO: Zemědělci ze Strakonicka se vypravili na protestní jízdu kvůli dotacím Na letišti se shromáždilo téměř 40 traktorů různých typů a nákladních vozů. Nechyběl ani nakladač. „Policie z toho není nadšená, ale na tuhle silnici můžeme podle vyhlášky vyjet. Nesmíme ale udělat kolonu a blokovat provoz. Berte to, jako když jedete pro krmivo. Prostě buďte opatrní,“ radil řidičům Bohumil Hradecký. Podle Lenky Hryzbylové ze Zemědělského svazu ČR ve Strakonicích nikdo z organizátorů protestu nečekal, že bude tak silná účast. „Všechno se událo velmi rychle a přesto je tady tolik lidí. Zaslouží si naše poděkování, protože na tom je vidět, jak moc zemědělcům záleží na jejich práci a na lidech v našem státě,“ řekla. Dalším účastníkům provozu nemohla tato aktivita ujít. Hodně z nich se snažilo umožnit zemědělcům plynulý průjezd. Stejně jako Karel Lukeš, který mířil na České Budějovice. „Říkal jsem si, že je na silnici až moc traktorů. Zemědělci živí národ a mají právo na to, aby s nimi vláda jedna slušně a podpořila je. Pokud si zvolili tuto formu protestu, musíme to respektovat,“ vyjádřil své názor. Podle Bohumila Hradeckého ale touto akcí aktivita zemědělců nekončí. Pokud to bude nutné, vyjedou se svými stroji až do Prahy.