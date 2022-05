Stavba vyrostla v osadě mezi Pískem a Strakonicemi nedaleko rodinného domu Staňkových. „Domeček stojí na našem pozemku, vypadá to jako, kdybychom byli nejbližší sousedi,“ smál se. Svůj malý soukromý poklad poprvé nabídli nájemníkům skrz ubytovací portály v létě 2019 a zájem předčil očekávání. „Měli jsme během dvou týdnů plno až do září, první host byl dokonce spisovatel z Islandu, my to zjistili, ale až když odjel,“ prozradil Tomáš Staněk.

Soběstačný dům

Chaloupka je navíc soběstačná samostatná bytová jednotka. „Má vlastní napojení na studnu s vodou a čističkou, lze v ní fungovat celoročně, topení je elektrické,“ shrnul. V zahraničí ve Skandinávii i spojených státech se mu před lety zalíbily podobné nízkonákladové objekty. „Mám rád i tu myšlenku udržitelnosti, úspory místa i energie,“ poznamenal.

Kontejnerové bydlení dorazilo i na jih Čech. Stačí mít pozemek a milion korun

Jelikož jde o majitelovo hobby a v rodině mají několik generací truhlářů, dal si práci i s propracováním interiéru a využita je každá část. „Prostor pod schodištěm je určen k ukládání věci, podobně skřínka v malé ložnici nahoře, uskladnit lze v sousední chatce také kola,“ upřesnil.

Podle něj to není dům na dlouhodobé bydlení. „Jde o minimalistické bydlení, samozřejmě, že uvnitř jsou i úložné prostory, ale není to pro rodinný život, možná pro dvacetiletého svobodného člověka, či do začátku pro mladý pár. Pro rekreaci na pár dní je to však ideální řešení, komfortně si interiér užijí dva lidé,“ míní Staněk.

S covidem přišel boom

Během pandemie měli víkendy plné i třičtvrtě roku dopředu. „Také jsme se během koronaviru stali partnery Hero Hotel a ubytovávali jsme zdarma zdravotnický personál, záchranáře, sestřičky a lékaře z covidových jednotek,“ řekl. Bonusem v dnešní uspěchané době může být i to, že si zde host užije opravdu chvíle klidu a má čas na přemýšlení. „Úmyslně neposkytujeme žádné technologie jako wi-fi, či televizi,“ upozornil.

Stromové domy se stávají hitem, na jihu Čech jsou hned tři

Název Tiny Vacation znamená v překladu z angličtiny drobná dovolená, což odpovídá i účelu. Věkový průměr návštěvníků podle Staňka je asi 30 let. „Jezdí sem nejvíce takové tři kategorie lidí, pěší turisté, kterým nabízíme i vlastního tištěného průvodce s atraktivními lokalitami v okolí. Pak nám hodně přijíždějí hosté, kteří milují cykloturistiku a třetí kategorie jsou gurmáni, kteří si zde užívají pobyt a vaří si vybraná jídla, aniž by opustili poskytované zázemí,“ přiblížil majitel.

Častí zájemci o pobyt jsou také ti, co pouze touží si atypické bydlení vyzkoušet, či načerpat inspiraci pro vlastní projekt. „Zjistit, o čem to je, jestli se tam vejdou. Spousta mladých chce vlastní bydlení, ale nedosáhne na něj finančně, tak to berou jako možnou variantu,“ vysvětlil. Podobným trendem jsou i kontejnerové, stromové či maringotkové obydlí.

Malá přirozená zoo

V létě je podle něj úžasné trávit čas třeba jen na terase. Pohled do okolí a čistý vzduch působí blahodárně. „Navíc tu máme spoustu divoké zvěře. Je to taková malá česká zoo, proto máme i na stránkách takovou vtipnou počítačku: 72 druhů ptáků, 36 veverek, 45 rybníků a jezer, pět hradů a zámků, čtyři řeky a dvě rozhledy, to všechno tu je a stojí za to to vidět,“ shrnul.

Tohle je ráj na jihu Čech. Dovolenou tu lze strávit ve srubu na vodě i na stromě

Za dobu provozu už nasbírali provozovatelé i řadu veselých historek. „Stalo se nám, že jedni hosté grilovali uvnitř, ale naštěstí situaci zachránil požární alarm. Další návštěvníci s čerstvým řidičským průkazem nám zaparkovali na zahradě mezi okrasnými záhony a později odtud nemohli pomalu ani vycouvat,“ uvedl.

Hororový zážitek

Další vyrazili na výšlap ke dva a půl kilometru vzdálenému rybníku, cestou se však ztratili. „Z pohodové procházky se tak ironií osudu stal hororový zážitek, protože to bylo o vánočních svátcích a nejel ani autobus, se vrátili až po deseti hodinách totálně unavení,“ zavzpomínal Tomáš Staněk.

Unikát v lesích u Krumlova. S tímto domem se můžete cenám energií smát

Ani nezavolali o pomoc. „Když jsem je večer viděl, byli vyčerpání, jak z pochodu na Aljašce. Tak jsem si říkal, že v boj o život se může proměnit i pěší túra na Písecku,“ komentoval s úsměvem. Příběhy klientů podobného rázu z expedic po okolí by podle něj vydaly na knihu.

Zajímavosti o Tiny Vacation:

Web drevostavitel.cz zařadil dřevostavbu do letošní ankety Top 10 nejkrásnějších chalup na víkendový či prázdninový pobyt u nás v Česku.

Domek se také díky své unikátnosti dostal mezi nejúspěšnější projekty v anketě Interiér roku 2019, kterou pořádá Institut bytového designu.

Stavba byla dokončena v roce 2019 a lze ji zařadit do minimalistickém skandinávském stylu hygge, kdy při výstavbě převažuje přírodní materiál.

Hosté mají k dispozici vlastní vjezd, který jim zaručí nerušený pobyt a soukromí. Domácím mazlíčkům z hygienických důvodů a také kvůli alergikům vstup zakázán.

Uvnitř je vybavená kuchyně, koupelna, odpočinkový prostor s pohovkou a v podkroví ložnice pro dvě osoby. Součástí objektu je slunečná terasa s posezením a výhledem na vodní hladinu.

Lokalitou vede několik cyklo a turistických tras, nabízí řadu možností, jak trávit volný čas pasivním i aktivním odpočinkem. Mimo jiné lze zavítat na nedaleký hrad Zvíkov, či prozkoumat královské město Písek.